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快訊／林道遠與老婆年業績破1500萬　破碎童年「家門被潑紅漆上門討債」

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

藝人林道遠與藝起發光前進馬來西亞蒙福教會，分享個人生命見證，除了提到去年跟老婆靜香房仲業績達到1500萬，更罕見談起自己成長過程中鮮少對外提及的童年往事。外表總是開朗，給人陽光形象的他，其實從小在破碎家庭中長大，甚至曾經歷討債集團上門，家門被潑滿紅漆的恐懼記憶。林道遠坦言，那段歲月讓他一度對人生感到絕望，但最終因信仰找到重新站起來的力量。

▲▼林道遠轉戰當房仲。（圖／翻攝自Facebook／林道遠）

▲林道遠(右)與靜香轉戰當房仲。（圖／翻攝自Facebook／林道遠）

林道遠分享，自己從小在隔代教養的家庭中長大。母親在他出生時就離開家庭，因此他從未見過母親，甚至沒有抱過他就走。父親因罹患小兒麻痺而長期自卑，也誤交不少朋友，導致家中經濟狀況混亂，討債公司時常上門。

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▲林道遠與靜香年業績達1500萬。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

▲林道遠與靜香在馬來西亞。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

他回憶，國中某天放學回家時，看到家門口被討債集團潑滿紅油漆，「那個畫面我一輩子都忘不了。」當時年紀尚小的他，只能拿著白油漆一筆一筆把紅漆蓋掉，試圖掩蓋那份羞辱與恐懼。

▲林道遠與靜香年業績達1500萬。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

▲林道遠從小家庭環境並不完整。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

更令他難忘的是，討債集團甚至曾闖入家中威脅爺爺奶奶的安全。年僅國中的他雖然害怕，但看著年邁的爺爺奶奶，心裡只有一個念頭：「我一定要勇敢起來，我要保護他們。」也因為這些經歷，他坦言自己「被迫很早就長大」。

林道遠也提到，由於父親不希望再讓家中長輩操心，常常不敢回家。長大後開始工作、上通告時，他常會特地到龍山寺或台北車站附近尋找父親，只為確認對方是否平安。

回想當年的心情，他坦言曾不斷問自己：「為什麼別人有完整的家庭，而我卻生在破碎裡？」

林道遠表示，奶奶是家中第一位基督徒，也是把福音帶進家庭的人。雖然他從小就接觸信仰，但年少時曾一度叛逆、離神很遠。

直到21歲那年，在一次教會的特會中，他形容自己第一次清楚感受到神的愛。「我聽見聖靈對我說：『孩子，我很愛你。』」那一刻，他忍不住痛哭，「好像從小最缺乏的父愛和母愛，在那一瞬間全部被填滿了。」

如今的林道遠已建立自己的家庭，也經常受邀分享生命故事。他希望透過自己的經歷鼓勵更多人，即使出身破碎，只要找到盼望，人生仍然可以被醫治與翻轉，因著認識了這份愛，林道遠也開始重新看待自己的人生。他表示，當真正明白並經歷到上帝的愛之後，才發現自己不只是被醫治，更開始學習用生命去活出這份愛。

從過去破碎的家庭背景，到如今建立自己的家庭，林道遠的人生有了很大的轉變。現在的他與太太靜香育有一對兒女，一男一女，一家四口享受著溫暖而幸福的家庭生活。談到這一切，他心中充滿感謝，也更加珍惜眼前所擁有的一切。

而林道遠一踏上古晉這片土地，更有著滿滿的感動，因問這裡是已故老友艾成的故鄉，想起過去種種革命情感，林道遠淚流滿面，因憶起故人而萬分悲傷，但想起身邊有不少弟兄姊妹相互扶持，又覺得平安喜樂。

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