LV名模轉戰大銀幕！188cm德國鮮肉「圓夢合作梁朝偉」吐真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

德國鮮肉男星恩佐布魯姆（Enzo Brumm）日前獲得德國電影協會（German Films）邀請，出席「與德國電影人面對面活動，成為影后桑德拉惠勒（2016年首屆人選）的「學弟」，正式榮膺德國新一代電影大使。

▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆。（圖／海鵬影業提供）

恩佐布魯姆最近在新片《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）飾演1970年代受到植物觸動的大學男生「漢內斯」，他出席活動時表示最佩服該片男主角梁朝偉，能跟他合作深感榮耀。可愛的是，布魯姆片中暗戀女同學龔杜拉，自願「當樹」靜靜照護她所種植的天竺葵，將愛意藏在植物裡。

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▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆、梁朝偉。（圖／海鵬影業提供）

一場恩佐布魯姆為準時澆灌天竺葵、半夜狂奔回宿舍的戲，純真模樣讓人感受愛情的力量。這部有恩佐布魯姆、梁朝偉演出的電影《你是不會當樹嗎》，將於4月17日全台上映。

恩佐布魯姆1996年出生於法國，於德國漢堡長大，精通德語、英語和法語。身高188公分的他，最初擔任Versace、Rick Owens、Bottega Veneta以及Louis Vuitton等精品名模，足跡遍布巴黎、米蘭、倫敦和紐約的各大時裝週。

▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆。（圖／海鵬影業提供）

後來，恩佐布魯姆決定全心投入表演事業，並自維也納音樂和表演藝術大學戲劇學院畢業，在著名的維也納城堡劇院登台。2023年，恩佐布魯姆因主演亞馬遜原創影集大獲矚目，榮獲德國「新面孔獎」最佳新演員獎，從此爆紅。今年他將有兩部Netflix電影待推出，加上在《你是不會當樹嗎》的情感深度和引人入勝的表演備受讚譽，被譽為德國最有前途的青年演員之一。

▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆。（圖／海鵬影業提供）

恩佐布魯姆在新片《你是不會當樹嗎》飾演1970年代的大學男生「漢內斯」，生活漂浮在時間、氣味、費洛蒙與荷爾蒙之中，一心愛慕著美麗自信的女同學龔杜拉（瑪琳鮑羅 Marlene Burow飾）。1970年代校園外有著翻天覆地的改變，年輕人們熱烈討論著生命的宏大課題，喜歡種植物的龔杜拉，也對社會運動狂熱不已。

▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆。（圖／海鵬影業提供）

一心愛慕龔杜拉的漢內斯，默默為她擔起悉心培育天竺葵的責任，靜靜守候直到她回來，卻因為和天竺葵相處太過熱絡，甚至連半夜都堅持要奔回宿舍，「澆花」一度成為麻吉們懷疑他私會秘密愛人的藉口。恩佐布魯姆片中精彩可愛的演出，獲得國際影媒The Film Stage盛讚是「物種之間的最浪漫傳遞」。

眾所周知，《你是不會當樹嗎》是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）為梁朝偉量身訂製角色的電影，但片中的「天竺葵男孩」卻久尋一年不著。

▲《你是不會當樹嗎》恩佐布魯姆。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，就在電影開拍前，恩佐布魯姆以他特有的孩子氣、青澀且削瘦的魅力驚艷了恩伊達，順利搭上選角末班車、成為該片最後才找到的演員。恩伊達更選用色彩豐沛但輪廓模糊的16mm彩色底片來拍攝他，為他塑造與梁朝偉同樣愛樹、卻截然不同的純真氣質。

《你是不會當樹嗎》劇情以一棵百年銀杏樹為見證，藉由三個時代（1908年、1972年和2020年）的故事交錯組成，探討人類與大自然的連結與情感，將於4月17日全台上映。