66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

記者蔡琛儀／台北報導

等了17年，66歲資深歌手文章即將在4月6日於珠海大劇院開唱，目前已正式進入最終彩排，昨從下午三點一路排練至晚間十一點，長達近8小時高強度彩排，從樂隊編制、段落銜接到情緒鋪陳逐一細修，力求舞台每一刻都精準到位。

▲文章即將在珠海開唱。（圖／川合音樂提供）

儘管長時間演唱讓聲音略顯沙啞，文章仍全程投入、反覆確認細節，展現對舞台一貫的高標準與執著。睽違17年再度站上舞台，文章嘴上總說「不緊張」，但身邊的人都知道他有多在意，希望把最好的一面呈現給觀眾，也分享這次演唱會的初衷：「沒有炫麗的燈光，也沒有過多的效果設計，比較像是一個老朋友，跟大家分享故事、唱歌給你聽。」

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為了這次回歸，文章更以高度自律準備演出。隨身帶著厚厚一本歌詞本，不論在車上或任何空檔都持續練習，每天都固定開嗓，反覆熟悉每一首歌的情緒與節奏，只為讓舞台呈現最真實、最純粹的狀態。他也笑說：「做音樂，其實應該是一件快樂的事情。」

▲文章備戰珠海演唱會。（圖／川合音樂提供）

這次文章更特別選唱天后好友「二姐」江蕙經典〈酒後的心聲〉，並以全新搖滾編曲重新詮釋，向經典致敬，也為整場演出注入不同層次的情感張力，他坦言：「越接近舞台，越想把每一首歌唱到最好。」辛苦之餘，更多的是對即將回歸舞台的期待與興奮。