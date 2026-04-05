獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

記者蕭采薇／台北報導

知名成人AV平台「麻豆傳媒」近日宣告收攤，宣告一個時代的結束，不僅震撼大批老司機，更引發外界擔憂，許多頓失生計的女優是否只能黯然轉戰地下八大行業謀生。不過，相關人士向《ETtoday星光雲》獨家透露，不少「麻豆」的女優早就為自己鋪好後路，悄悄在另一個知名成人平台SWAG卡位當直播主，實現「雙平台賺」的聰明吸金模式。

▲SWAG對一向對創作者大力招手，包括「女輔導長內內」和「海龍蛙兵壹柒柒」。（圖／SWAG提供）

無懼合約衝突！麻豆女優早卡位SWAG直播「雙平台賺」

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早在麻豆傳媒爆出營運危機前，就有不少女優同時活躍於SWAG平台。由於SWAG的合約制度相對彈性，本就沒有限制旗下主播或創作者只能在單一平台發展，因此許多女優在麻豆拍片的同時，也會利用空檔在SWAG開直播與粉絲熱絡互動。

這種一邊拍片、一邊直播的模式，讓她們兩邊平台都能穩定賺取收入，且完全沒有合約上的衝突，堪稱超前部署。

▲麻豆傳媒曾拍出《鮑魚遊戲2》，當時話題不斷，圖為女優孟若羽。（圖／麻豆傳媒提供）

SWAG霸氣招手喊話：我們的舞台絕對夠大！

針對大批麻豆女優轉戰直播圈的現象，SWAG官方也向《ETtoday星光雲》給出正面回應。SWAG表示，平台始終給予創作者高度的自主權，合約制度的初衷，就是讓創作者能根據自己的職涯規劃，自由選擇最適合的經營方式，不綁死單一發展路線。

官方進一步透露，其實在麻豆傳媒結束營運前，原本就有部分創作者會固定在SWAG經營直播，甚至連麻豆傳媒過去也會將部分精華作品（如知名女優蘇暢的影片）直接上架到SWAG平台。對這些創作者而言，SWAG一直都是她們接觸廣大受眾、維持高人氣的重要管道。

▲曾被稱作「華語女優的天花板」的女優蘇暢，過去作品就曾被麻豆傳媒直接上架SWAG平台。（圖／資料照／麻豆傳媒提供）

面對這波麻豆收攤可能帶來的「失業潮」，身為亞洲最大成人直播平台的SWAG也毫不掩飾企圖心，張開雙臂向所有受影響的女優及創作者霸氣招手喊話：「SWAG擁有最成熟的社群與流量優勢，我們歡迎各界優秀創作者加入，畢竟這裡的舞台，絕對夠大！」無疑是給了失去舞台的女優們一劑強心針。