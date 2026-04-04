郭泓志老婆突問「誰是珠珠寶貝」！他神回2句話 網讚爆：滿分解答

記者潘慧中／綜合報導

前職棒球星郭泓志，近年投入綜藝，參加過不少實境節目，平常也不時在社群網站分享夫妻趣事。他3日便透露老婆對於「珠珠寶貝」感到好奇，還懷疑是否與「神奇寶貝」有關。面對老婆的突擊提問，他則展現了超強求生欲！

▲郭泓志突然被老婆問「誰是珠珠寶貝」。（圖／翻攝自Instagram／kuola68）



郭泓志透露，老婆有次突然問：「誰是珠珠寶貝？是神奇寶貝裡面的嗎？」然而，妻子口中的「珠珠寶貝」其實是近期在台灣擁有極高人氣的韓國啦啦隊員李珠珢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李珠珢在台灣擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）



對此，郭泓志非常誠懇地回答老婆：「珠珠寶貝只會在球場」，簡潔有力地說明了對方職業啦啦隊員的身分，並隨即奉上滿分的甜言蜜語，「但妳永遠是我的心肝寶貝。」

▲郭泓志不時會在社群網站分享夫妻趣事。（圖／翻攝自Instagram／kuola68）



除了有趣的對話，郭泓志還附上了一張與老婆在森林溪流邊的合照。可以看到小倆口依偎在一起，畫面優美和諧，與貼文中幽默的求生筆觸形成強烈對比。