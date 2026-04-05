「陸第一美胸」嫁入豪門遭傳婆媳不和！　親談身世差距：何恥之有

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸36歲女星徐冬冬是被導演王晶力捧的「晶女郎」之一，擁有「中國第一美胸」的封號。她在2024年嫁給港星胡燕妮的兒子尹子維，但頻頻遭傳她與婆婆之間有矛盾，對此，徐冬冬於日前親自發文澄清，甜喊胡燕妮是「全世界最好的媽媽」。

▲徐冬冬在2024年嫁給尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬、尹子維Terence）

徐冬冬3月30日在貼文中，曬出有關自己和胡燕妮婆媳矛盾傳聞的截圖，表示自己已經看到過好幾次類似的消息，因此決定站出來說真話。她強調，老公尹子維的媽媽胡燕妮，是自己眼裡「最好的媽媽」，現在也是她的媽媽，「我們相處和睦…彼此珍惜，無稽之談不必當真。」

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▲徐冬冬強調自己和婆婆胡燕妮的感情很好。（圖／翻攝自微博）

除了澄清家務事，徐冬冬也大方談論兩人的家境差異。她指出，丈夫雖然出身優渥，而自己來自普通工薪家庭，但兩人從未靠家世「躺平」，始終在事業上並肩打拚，「我靠自己努力賺錢，坦蕩愛錢、認真生活，何恥之有？」認為婚姻與感情不該被階層定義，「踏實奮鬥、真心相待，比什麼都重要。」澄清了謠言。

▲徐冬冬發文澄清。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）