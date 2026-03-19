田麗出道40年「從沒試鏡過」　演《逐玉》翻紅…親曝張凌赫私下面

記者黃庠棻／台北報導

58歲的凍齡美魔女田麗在近來熱播的古裝劇《逐玉》中飾演「安太妃」一角，19日她接受媒體聯訪，透露與男女主角張凌赫、田曦薇沒有對到太多戲，比較可惜，但私下在梳妝時有遇到，讚兩人「各方面都很完美，找不到什麼缺點，也都很敬業。」

▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

田麗只有跟田曦薇對到一場戲，兩人都姓田，笑說「田家出美女！」之前就對田曦薇有很好的印象，合作前就非常期待「早就知道他是非常美的美女，戲也演很好，各方面都很出色。」不過因兩人在戲中要準備「正面交鋒」，因此片場也都在準備角色，沒有過多寒暄「在劇組時間就是錢，所以把心力都放在拍戲當下。」

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▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

而田麗經常在古裝劇中演出太后、皇后的角色，但大多是霸氣類型，這次「安太妃」難得溫柔，形容自己接到戲時就「很激動、開心。」覺得跟自己私下模樣很像，大家對她印象是霸氣、強勢的女性，其實私下她生活像安太妃一樣，在台東過著清幽生活，比較多溫柔的一面。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／iQIYI國際版提供）

事實上，田麗透露出道以來一直很受到老天爺眷顧，都是劇本、角色主動找上門，自己從來沒有試過鏡。她自知市場上與她同年齡、同類型的演員非常多，能被選到參演都覺得很幸運。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／翻攝自微博）

最後，田麗也預告「安太妃」後面有很大轉折，自己也嚇一跳，尤其最後有一場「衝突挺大」的戲，自己在演出時也很困惑，不知道最後導演會怎麼剪接，自己現在也是戲迷，跟著大家一起追劇。

▲田麗於《逐玉》中飾演安太妃。（圖／iQIYI國際版提供）