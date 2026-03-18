搭電梯如何辨別台灣人？「一發音習慣秒被認出」李多慧19秒片神還原

記者潘慧中／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，努力學習中文，更時常在社群分享充滿趣味的文化差異體驗。近日，經紀人曝光了一段她私下搭電梯的19秒影片，意外揭露了「辨別台灣人」的方式。

▲李多慧拍攝一段私下搭電梯的19秒影片。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到李多慧正在搭乘電梯，掌鏡的經紀人問「幫我按一下B three」，她聽完露出狐疑表情，想了想才驚覺對方說的是「B3」！

▲李多慧聽到「B three」時一度露出狐疑表情。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



對此，李多慧立刻熱心地告訴經紀人，台灣人敘述電梯樓層時的獨特習慣，「這個B one，B two，B3，B4。」原來，她發現台灣人在唸地下樓層時，前面兩層（B1、B2）通常會習慣以全英文發音，但從第三層開始，卻又會自動切換成「B3（中文發音的三）。」

▲▼李多慧示範台灣人的唸法。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



除了這個有趣的語言習慣，經紀人還拍下李多慧拍攝這段影片時，因為後來忽然有人進電梯，身為I人的她就馬上害羞地躲了起來。充滿反差萌的舉動，讓經紀人忍不住直呼「笑死」！

▲忽然有人進電梯，李多慧害羞到馬上躲起來。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）