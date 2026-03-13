媲美《螢火蟲之墓》！神級動畫搶奧斯卡小金人　《小雨愛蜜莉》小島秀夫看哭狂推

記者蕭采薇／台北報導

備受影迷期待的法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》，以超級黑馬之姿強勢挺進第98屆奧斯卡「最佳動畫長片」五強。這部狂掃國際影展的奇幻佳作，自台中動畫影展開幕首映以來，該片便在影評圈與創作者間掀起熱烈討論，更被譽為是一部情感成熟、情緒張力極強的「真實電影」。

▲《小雨愛蜜莉》自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（圖／原創娛樂提供）



媲美《螢火蟲之墓》！小島秀夫激推：像落在人生裡的雨

《小雨愛蜜莉》改編自比利時作家艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）的半自傳小說《管子的異想世界》，故事背景設定在1960年代的日本，透過三歲女孩愛蜜莉的純真視角，刻畫她與日本保母西尾小姐之間深刻的情感連結。許多觀眾看完後激動表示，觀影過程會完全忘記自己正在看動畫，其真實度宛如當年看《螢火蟲之墓》般的震撼。

就連向來對影像美學極為挑剔的遊戲創作者小島秀夫，看完後也給出極高評價，盛讚「只有動畫才能描繪出的豐富影像，非常精彩」，更感性形容這部電影就像是一場落在人生裡的雨，讓人重新看見那些在忙碌中逐漸消失的四季與生活風景。

▲《小雨愛蜜莉》透過三歲女孩的純真視角觀察世界，以細膩的日常片段堆疊出豐富的情感旅程。（圖／原創娛樂提供）

3歲童情緒滿載！余佩真讚嘆：複雜度不輸30歲成人

這部橫掃安錫國際動畫影展觀眾票選最大獎，並入圍金球獎、英國電影學院獎的神作，也深深打動了實力派演員余佩真。她透露自己早在13年前就讀過原著小說，當時便對作者筆下細膩的童年情感深深著迷。

余佩真驚嘆表示，電影將一個三歲孩子的情緒世界完美放大，「情感的複雜度與強度，完全不亞於一個三十歲成人！」她也大讚動畫版成功保留了原作最迷人的精髓，不僅讓故事更容易被大眾咀嚼，更深度探索了愛與記憶的重量。

▲《小雨愛蜜莉》主角愛蜜莉，與照顧她的保母西尾小姐，產生深刻的情感連結。（圖／原創娛樂提供）

寫給大人的童年故事！限量絕美海報寵粉送

憑藉細膩敘事與獨特畫風，《小雨愛蜜莉》被影評圈一致封為「寫給大人的童年故事」。許多影迷分享，觀影當下或許覺得平靜溫柔，但後勁卻超級強烈，真正的情緒往往在片尾字幕跑起時才如潮水般湧現，瞬間喚醒每個人心中被遺忘的童年瞬間。片商也祭出寵粉首週特典，凡購買《小雨愛蜜莉》電影票，即可憑票兌換限量「主視覺A3典藏原文海報」，電影已於13日上映。