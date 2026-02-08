《陽光女子合唱團》傳大陸上映！網憂2設定刪減…編導擁1紀錄超強

記者陳芊秀／綜合報導

台灣電影《陽光女子合唱團》自跨年檔上映，以黑馬之姿票房不斷狂飆，目前全台票房突破4億，不斷刷新台片影史票房排行，網友看好本片票房即將挑戰《海角七號》稱霸18年的5.3億紀錄。該片陸續在海外上映，3月5日香港上映，陸網也期盼在大陸上映，然而網友憂心劇情2設定會遭刪減。

▲《陽光女子合唱團》跨年檔上映至今票房已經突破4億大關。（圖／翻攝自臉書／陽光女子合唱團）

陸網瘋傳大陸已引進

《陽光女子合唱團》在台灣的票房走勢是近年少見的影壇黑馬，突破4億大關更是自2021年《當男人戀愛時》之後相隔近5年再度出現的驚人紀錄。根據陸網消息，由於香港定檔3月5日上映，網友紛紛發文詢問何時大陸上映，知情人士曬出照片透露「會的，萬達已經買了」，並PO出片商「萬達電影」預告發行的作品牆中，出現《陽光女子合唱團》的海報。但是電影的審查進度與上映日期尚未有進一步消息。

▲陸網傳出《陽光女子合唱團》由當地片商萬達引進。（圖／翻攝自小紅書）

電影內容面臨考驗！網憂刪減

陸網對於審核過關後的版本普遍感到擔憂。網友在電影相關討論文下留言分析，《陽光女子合唱團》片中包含大量台灣在地風格的髒話，面對大陸影視的審查機制有挑戰，還有台語台詞眾多，也有大陸觀眾坦言會聽不懂。此外，片中有涉及「多元成家」與性別多元設定，令部分網友直言「估計會刪減」。

大陸電影沒有年齡分級，影片審查過程常引發陸網議論。過去台片《周處除三害》在大陸上映造成轟動，該片暴力血腥大尺度仍過審，當時陸網分析出3點關鍵，第一點是故事發生場景不在大陸，第二是男主角最後結局符合正向概念，第三點是故事設定反邪教，會過審並不奇怪。而2025年日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》更是一刀未剪上映。

編導前作《比悲傷更悲傷的故事》是台片在大陸史冠

《陽光女子合唱團》的導演林孝謙與編劇呂安弦，2018年合作推出《比悲傷更悲傷的故事》，改編自南韓電影《最悲傷的故事》。該片在台灣創下2.4億台幣票房，2019年在大陸上映票房高達9.57億人民幣，創下台灣電影在大陸影壇的最高票房紀錄，至今7年仍沒有作品超越，《比悲傷》總票房高達新台幣48億元。兩人再度聯手打造催淚神作《陽光女子合唱團》，如果再度確定在大陸上映，票房走勢將再度成為外界關注焦點。

▲導演林孝謙與編劇呂安弦2018年電影《比悲傷更悲傷的故事》，該片大陸票房高達9.57億人民幣。（圖／翻攝自臉書）