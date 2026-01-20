《黑白大廚2》16位廚師醜萌Q版似顏繪！孫鍾元垂眼、鄭鎬泳變氣球　

文／妞新聞

Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，在全球再度掀起「料理狂熱」，在這場80位黑湯匙與20位白湯匙的神仙對決中，不僅多個名場片廣為流傳，也讓多位參賽廚師紅遍海內外，先前有神人用AI打造「熱血動漫版本」，這次輪到知名韓國插畫家「@uhzzum」出手，曾繪製《單身即地獄4》、《換乘戀愛4》、《不良一族尋愛記》醜萌Q版似顏繪引爆關注，來看看有哪些廚師「慘遭毒手」？

《黑白大廚2》Q版插畫公開

16位廚師「醜萌化」全網爆笑

▲Q版鄭鎬泳chef。（圖／IG@jung_hoyoung_caden_、IG@uhzzum）

似乎因為是「黑白」大廚，這次@uhzzum的呈現方式特別以黑白方式無上色處理，擁有高超的日式料理手藝，卻有呆萌「膨膨臉頰肉」反差魅力的白湯匙「鄭鎬泳chef」，不是…這個Q版的臉頰澎度根本是氣球了吧？圓潤到讓網友忍不住留言：「感覺下一秒就要爆炸」，不過還好插畫家沒有直接畫成《神隱少女》的坊寶寶胖老鼠偷懶（笑）。

▲《黑白大廚2》Q版。（圖／IG@uhzzum，下同）

要確定把人氣王好感男畫成這樣欸（指）！白湯匙「孫鍾元」眼睛被畫得垂到快到鼻翼以下，還加上在《黑白大廚2》的霸氣金句：「你能阻止我嗎？」明明五官特色都有畫出來，卻不想承認是大家的大帥哥主廚，擅長自然風義式料理的Sam Kim的牙齒、料理怪物眯眯眼＋厚唇＋滿臉鬍鬚、釀酒的尹酒母的寬下巴、崔康祿的嘴唇，神韻謎之相似是沒錯啦！

白湯匙善財法師以及黑湯匙小猛獸就直接變成「非人角色」，尖尖的精靈耳超級萌，算是裡面下手最輕的2位了（笑）！小猛獸本人也親自現身在留言區表達感謝，另外，申請回鍋的「賤兔主廚」金度潤也被畫得很像卡通人物，超可愛。

2大評審果然也逃不過被強制似顏繪的命運，白種元的特色臉型以及表情變成誇張版，手上還拿著湯匙，明顯是試吃評分橋段，另一位評審「安成宰」的眼睛被無限縮小、分超開但卻「超失禮的神似」，配上本該讓參賽者皮皮剉的評語：「這熟度不夠」，畫風馬上變得一點都不可怕了！一系列失禮似顏繪讓網友們紛紛笑稱：「支持貸款也要提告。」

