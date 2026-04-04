《乩身》真的在太子爺廟拍的！　高雄「廟中廟」搶眼…拍攝秘辛曝

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《乩身》2日開播，該劇由柯震東主演，描述男主角「韓杰」為贖罪當三太子的乩身，在人間處理棘手的奇幻案件。而該劇也在真正的太子爺廟拍攝，取景地之一是位於高雄鼓山的龍水化龍宮，是全台歷史最悠久的太子爺廟，其官方帳號也分享劇組拍攝秘辛。

▲《乩身》在真的太子爺廟取景拍攝。（圖／翻攝自Threads）

龍水化龍宮在《乩身》第三集出現，劇組巧妙地利用了廟宇獨特的「廟中廟」構造。此處建築空間層層遞進，結合傳統廟宇結構與藝術彩繪，呈現出莊嚴而富有神秘感的視覺效果。而劇中柯震東來宮廟找老友查事情，兩人在發光的桌子上對話，背景是廟中廟木製的牌樓與太子爺神像，整個空間充滿奇幻風味。

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▲《乩身》在廟中廟前拍攝，發光桌子是劇組道具。（圖／翻攝自Threads）

化龍宮興建於民國35年（1946），至今有80年廟齡，且供奉的中壇元帥（哪吒太子爺），是明末年間從福建渡海來台，原本供奉在李家祠堂，台灣光復後改建廟，因此宮廟的太子爺是全台歷史最悠久，距今將近370年歷史。

▲龍水化龍宮發文。（圖／翻攝自Threads）

▲龍水化龍宮紀念章。（圖／翻攝自Threads）

有觀眾一眼就認出龍水化龍宮，同時網友好奇問「去拜那麼多次怎沒看到這個桌子？」對此廟方表示，桌子是劇組道具。此外，廟方透露劇組為了拍攝此場景，每天等到晚上9點關廟門後，開始撤空廟內東西，凌晨5點前恢復原狀，繼續讓信徒參拜，不禁讚嘆「真的很辛苦」！

▲廟方透露《乩身》每天等到晚上9點關廟門才拍攝，凌晨5點前恢復原狀。（圖／翻攝自Threads）