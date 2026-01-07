ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

八點檔女星投資股票「慘賠6位數」後悔
冷到沒完沒了！回溫時間曝
鹿晗關曉彤9年情斷？最後同框是1年半前
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 Joeman 林志玲 林進 胡瓜 白冰冰 康康

日名模古谷惠大腸癌病逝！　「生前棄化療」最後發文惹鼻酸

記者蔡宜芳／綜合報導

日本資深名模古谷惠曾活躍於時尚圈，怎料，她在7日傳出已於去年底離世，享年47歲。其所屬經紀公司Bon Image隨後證實，古谷惠長期與大腸癌第四期搏鬥，最終仍告別了熱愛的舞台，在2025年12月19日離開人世。

▲▼日名模古谷惠癌逝「生前棄化療」最後發文惹鼻酸。（圖／翻攝自Bon Image官網）

▲古谷惠因大腸癌病逝。（圖／翻攝自Bon Image官網）

經紀公司在追悼文中表示，古谷惠是一個非常平易近人且細膩體貼的人，「是那種自然而然讓人聚在身邊、溫暖又開朗的人。」對公司而言，與她共度的歲月是無可取代的寶貴回憶，「心中充滿深深的感謝，也緬懷她的重要存在。」聲明最後表示：「謹此對生前關照她的各位致以深深的謝意，並誠摯祈禱她安息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日名模古谷惠癌逝「生前棄化療」最後發文惹鼻酸。（圖／翻攝自Bon Image官網）

▲古谷惠經紀公司發布訃告。（圖／翻攝自Bon Image官網）

古谷惠生前對病情相當坦然，曾在社群個人簡介中記錄自己的抗癌轉折，透露已於2025年10月結束抗癌藥物治療，決定改為只接受緩和治療。她最後一次發文，是在2025年10月28日，當天正好是她的47歲生日，她像往常一樣幽默地分享與丈夫的日常互動，笑稱老公早上小腿抽筋「臉像鬼一樣可怕」。儘管當時身體仍伴隨疼痛，她依然知足地寫下：「這就是我生日的早晨，吃著老公做的粕汁（笑）。47歲了～」

▲▼日名模古谷惠癌逝「生前棄化療」最後發文惹鼻酸。（圖／翻攝自古谷惠X）

▲古谷惠最後發文是慶祝47歲生日。（圖／翻攝自古谷惠X）

古谷惠自出道以來，憑藉獨特的氣質與時尚感，成為《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》及《GLOW》等雜誌的御用模特兒，更是各大品牌時裝秀與東京瓦斯等知名廣告的熟面孔。即使近年淡出第一線，她與丈夫共同經營的餐廳「Bistro11」也經營得有聲有色。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

古谷惠大腸癌

推薦閱讀

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

10小時前

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

10小時前

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

19小時前

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

23小時前

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

6小時前

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

7小時前

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

2小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

2小時前

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

10小時前

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

19小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1小時前

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

10小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！

丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！

Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳

甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳
吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

看更多

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前0

曾智希戶政事務所登記結婚「對象不是陳志強」　親揭真相：像被騙

1小時前117

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1小時前33

黃明志吸毒案獲判無罪出手了！　贊助商逆風挺他「光速衝YT第一」

1小時前52

日名模古谷惠大腸癌病逝！　「生前棄化療」最後發文惹鼻酸

2小時前10

胡瓜缺席華視除夕節目「僅現身民視」！　丁柔安出面鬆口生變內幕

2小時前1

串流收視週榜／《驕陽似我》宋威龍帥到出圈！4跨年陸劇冒出1黑馬

2小時前4273

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

2小時前0

臺影史最強恐怖片《咒》推沉浸式活動　「詛咒在身邊」集體被催眠

2小時前76

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

2小時前0

歌詞藏洋蔥　白冰冰哭了「我寫的是幻想中的好媽媽」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」
    10小時前205
  2. 羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美
    10小時前1428
  3. 陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝
    19小時前2215
  4. Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話
    23小時前8
  5. 林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案
    6小時前245
  6. 何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄
    7小時前1422
  7. 鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」
    2小時前8269
  8. 還記得丁春誠嗎？　近照曝光…帥成這樣
    2小時前123
  9. 莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口
    10小時前3420
  10. 林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！怒槓導遊遭嗆不男不女
    19小時前2218
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合