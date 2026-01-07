日名模古谷惠大腸癌病逝！　「生前棄化療」最後發文惹鼻酸

記者蔡宜芳／綜合報導

日本資深名模古谷惠曾活躍於時尚圈，怎料，她在7日傳出已於去年底離世，享年47歲。其所屬經紀公司Bon Image隨後證實，古谷惠長期與大腸癌第四期搏鬥，最終仍告別了熱愛的舞台，在2025年12月19日離開人世。

▲古谷惠因大腸癌病逝。（圖／翻攝自Bon Image官網）

經紀公司在追悼文中表示，古谷惠是一個非常平易近人且細膩體貼的人，「是那種自然而然讓人聚在身邊、溫暖又開朗的人。」對公司而言，與她共度的歲月是無可取代的寶貴回憶，「心中充滿深深的感謝，也緬懷她的重要存在。」聲明最後表示：「謹此對生前關照她的各位致以深深的謝意，並誠摯祈禱她安息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古谷惠經紀公司發布訃告。（圖／翻攝自Bon Image官網）

古谷惠生前對病情相當坦然，曾在社群個人簡介中記錄自己的抗癌轉折，透露已於2025年10月結束抗癌藥物治療，決定改為只接受緩和治療。她最後一次發文，是在2025年10月28日，當天正好是她的47歲生日，她像往常一樣幽默地分享與丈夫的日常互動，笑稱老公早上小腿抽筋「臉像鬼一樣可怕」。儘管當時身體仍伴隨疼痛，她依然知足地寫下：「這就是我生日的早晨，吃著老公做的粕汁（笑）。47歲了～」

▲古谷惠最後發文是慶祝47歲生日。（圖／翻攝自古谷惠X）

古谷惠自出道以來，憑藉獨特的氣質與時尚感，成為《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》及《GLOW》等雜誌的御用模特兒，更是各大品牌時裝秀與東京瓦斯等知名廣告的熟面孔。即使近年淡出第一線，她與丈夫共同經營的餐廳「Bistro11」也經營得有聲有色。