曾智希戶政事務所登記結婚「對象不是陳志強」　親揭真相：像被騙

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情持續催淚升溫，曾智希在劇中飾演一心想逃離悲劇原生家庭的「李文英」，與曾子益飾演的角色在人生低谷互相扶持，兩人甚至臨時決定登記結婚，情感戲張力十足，也讓觀眾看得揪心。

▲曾智希與曾子益在《豆腐媽媽》中，到戶政事務所登記結婚。（圖／民視提供）

曾智希分享，拍攝這場關鍵戲碼的當天剛好是她的生日，原本以為整天拍戲又情緒沈重，應該不會有人記得，笑說「沒想到一到現場，很多工作人員都跟我說生日快樂，我就已經覺得很窩心了。」快收工時，老公陳志強還特地端著蛋糕現身，現場所有人一起為她唱生日快樂歌，讓她感動不已。

▲陳志強端蛋糕現身。（圖／民視提供）

更驚喜的是，原本說要去開會先走的導演馮凱，讓曾智希一度有點失落，結果晚上到餐廳聚餐時，導演馮凱竟偽裝成服務生端菜出現，給她一個超級驚喜，讓她當場笑到不行「真的完全被騙到！」

談到當天拍攝的登記結婚戲，曾智希坦言心情相當複雜「因為角色狀態一直覺得這樣不太好，有點猶豫，可是子益的角色一直說服我，還要在戶政事務所表現出我們很相愛、是夫妻，畫面看起來超像我要被騙去賣的，真的很好笑又心酸。」

曾子益則表示，這段戲讓他印象非常深刻「每一場站在旁邊看著文英的吃苦、壓抑到情緒爆發，其實心裡很多無能為力。」他也大力讚賞曾智希的表現「跟上一次合作的她完全不一樣，進步非常多，現在有一種互相飆戲的感覺，對她的進步真的非常驚喜，也非常開心。」

《豆腐媽媽》透過角色交織出家庭傷痕與情感救贖，演員們細膩動人的詮釋，也讓這段「苦中帶暖」的愛情線成為觀眾熱烈討論的焦點。

