長澤雅美結婚4天「遭恐懼包圍」！　公司強硬發聲：她承受巨大精神負擔

日本女星長澤雅美1月1日宣布結婚，結婚對象是43歲電影導演福永壯志，突如其來的喜訊讓粉絲震驚不已，但因為喜訊太過突然，許多媒體爭相採訪導致她壓力過大，所屬公司也嚴正發聲：「她承受了巨大的精神負擔與恐懼。」

長澤雅美1日宣布與電影導演福永壯志結婚，卻引來外界高度關注，超出了她的負荷程度，公司4日發聲：「承蒙各位厚愛與支持，關於長澤雅美的結婚公告，因部分媒體的過度採訪行為，對本人及其家人、朋友等造成了隱私的侵害，導致其承受了巨大的精神負擔與恐懼。」

聲明中繼續呼籲：「懇請各位媒體避免對長澤本人、其配偶及家人、相關人士進行突擊採訪或拜訪。如若此類行為持續發生，我們將不得不考慮採取必要的措施。」

長澤雅美一直是男性心中的夢中情人，如今宣布結婚讓許多粉絲心碎，她的老公是導演福永壯志，2007年畢業於紐約市立大學布魯克林分校電影學系，首部長篇電影《利比里亞的白血》曾在柏林國際電影節全景單元首映，並榮獲2015年洛杉磯影展美國劇情片獎，2015年在聖地牙哥亞洲電影節上榮獲喬治·C·林新銳導演獎。

