西島秀俊「A走兒子寶可夢卡」收服小演員！　自爆隱居深山劈柴：根本桃太郎

記者蕭采薇／台北報導

日本男神西島秀俊來台宣傳新片《最親愛的陌生人》，向來給人沉穩內斂形象的他，在受訪時意外展現滿滿的「反差萌」！不僅自爆來台期間狂吃甜食變胖，更透露自己私下其實是個「隱居深山」的農夫，還會為了跟小演員混熟，搬出「皮卡丘」的身分，讓全場媒體笑翻。

▲《最親愛的陌生人》（左起）男主角西島秀俊、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂，日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

西島秀俊在片中飾演焦急尋找失蹤兒子的父親，戲外育有兩子的他，對付小孩很有一套。他透露片中的混血小童星Everest非常喜歡寶可夢，為了拉近距離，西島秀俊使出殺手鐧：「我之前在《名偵探皮卡丘》幫皮卡丘配音，所以我都會跟他說：『叔叔是皮卡丘喔！』」

不僅如此，西島秀俊還隨身攜帶寶可夢卡牌跟小演員交換，當被記者問到為何隨身帶卡？他幽默笑說：「我拿我兒子的過來用，身上蠻多的！」

▲《最親愛的陌生人》拍攝現場，（左起）導演真利子哲也、男主角西島秀俊。（圖／甲上提供）

提到如何排解壓力，西島秀俊的答案更是讓人驚訝。出生在東京郊外的他，在山上擁有一間小木屋，閒暇時會離開東京市區到山上「隱居」。他形容自己的生活非常原始：「我會自己做料理，冬天會劈柴、生火，晚上鋪軟墊躺在地上看星星。」

被問到在山上會不會被認出來？西島笑說鄰居都認識他，但不會特別有什麼反應。至於日本前陣子熊害頻傳？有沒有遇過熊？他打趣道：「熊是沒遇過，但院子裡常會出現猴子、雉雞，我家還有一隻狗，完全就是『桃太郎』故事的組合。」

▲《最親愛的陌生人》西島秀俊、桂綸鎂，與片中飾演兒子的艾佛瑞斯特感情甚篤。（圖／甲上提供）



桂綸鎂爆料西島私下其實超愛甜食，西島秀俊也害羞承認，來台灣這幾天因為工作人員狂餵食，「有吃多一點、也有胖一點，吃了甜甜圈還有很多東西。」

▲西島秀俊與桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，戲外也培養出好交情。（圖／甲上提供）

雖然在電影裡演繹婚姻關係的沉重，但現實生活中的西島秀俊卻是個「超級奶爸」。他透露，孩子的存在是一種「半強制」讓他離開角色的力量，「回到家的瞬間，兩個兒子就會直接撲上來。」他在家會全心陪玩、幫忙做菜、折衣服，透過這些日常瑣事找回生活的平衡，展現男神居家好男人的一面。