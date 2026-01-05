ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
桂綸鎂崩潰痛哭「一把被撈起」！　形容西島秀俊像大樹：跌倒也不怕

記者蕭采薇／台北報導

由日本名導真利子哲也執導，集結日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演的跨國電影《最親愛的陌生人》，兩人飾演一對在異國生活、卻因語言與文化隔閡逐漸疏離的夫妻。桂綸鎂在受訪時以此形容這位日本影帝：「他就像一棵大樹，讓我像孩子一樣在樹下安心玩耍。」

▲《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊(左起)、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

▲桂綸鎂（右）形容西島秀俊（左）就像大樹一樣，讓她充滿安全感。（圖／甲上提供）

電影中一場在廚房的關鍵哭戲，展現了兩人驚人的默契。桂綸鎂回憶，那場戲情緒極重，但她完全不害怕在西島面前展露脆弱，「有些時候是我情緒上的崩潰，但我一點也不害怕在他面前完全表露，因為他會給我信心說：『不用害怕！去做任何嘗試！』

[廣告]請繼續往下閱讀...

桂綸鎂形容西島秀俊給予的能量非常穩定且內斂，讓她能像個孩子一樣在遊樂場盡情釋放，「就算從溜滑梯下來跌倒了，旁邊有一個大人，一把就會把你撈起來。」西島秀俊則對桂綸鎂的演技讚譽有加，認為她是一位非常重視「內在」的演員，「她很多情感都是由內而外自然流露，在合作過程中，很大一部分是她帶著我一起進到角色裡面。」

▲《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊(左起)、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

▲《最親愛的陌生人》在美國拍攝，（左起）西島秀俊、桂綸鎂與導演真利子哲也，在異鄉培養出了好交情。（圖／甲上提供）

片中西島秀俊駕駛的一台破舊二手車，不時發出「吱吱」的引擎怪聲，且後車廂總是關不起來，成為影迷熱議焦點。導演真利子哲也揭密，那台車是真的中古車，選車標準只有一個：「外觀看起來很危險，但絕對不能中途壞掉。」

至於那令人焦躁的「吱吱聲」，竟是出自台灣音效大師杜篤之之手，是後期特別設計加上去的；而「後車廂要關兩次」則是導演刻意的安排，用來強調生活的無力感。

▲《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊(左起)、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

▲《最親愛的陌生人》桂綸鎂接受人偶戲特訓。（圖／甲上提供）

聊到電影結局，導演更自爆最初劇本其實有更「好萊塢式」的設定，原本構想是西島秀俊在棒球場發現小孩被綁架，上演一場大規模的街頭追車動作戲。但後來他反思電影核心應回歸「夫妻關係」與「家庭失衡」，因此大刀闊斧刪掉大場面，改為現在觀眾看到的、更為內斂且貼近人心的結尾。

▲《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊(左起)、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

▲《最親愛的陌生人》（左起）男主角西島秀俊、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂，日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上提供）

這部全片在美國拍攝、劇組由多國籍組成的電影，拍攝過程本身就充滿挑戰。桂綸鎂坦言，現場溝通時常需要透過翻譯，那種「語意在翻譯中遺失」的焦慮感，恰好讓她與角色身歷其境，完美詮釋出片中夫妻「溝通斷層」的真實狀態。

