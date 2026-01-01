10億女星被生母帶進警局！　痛揭兒時陰影：埋藏幾十年秘密

▲ 十億女星王宥忻赴越南旅遊。（圖／女神愛啪啪提供）



記者翁子涵／台北報導

被譽為「財富女神」的十億女星王宥忻，為了慶祝老公翁總生日，王宥忻不惜重金花費400萬元，邀請旗下109位夥伴遠赴越南，展開為期五天四夜的「探索之旅」，王宥忻霸氣表示：「我希望帶領夥伴看到的不只是美景，更是要在挑戰中看見自己的潛能。這場旅行是送給老公翁總的生日禮物，慶祝兩人二婚蜜月之旅。」

▲ 十億女星王宥忻花費400萬赴越南。（圖／女神愛啪啪提供）



在北越沙壩（Sapa）面對零下一度的低溫，王宥忻帶領團隊展現了驚人的意志力，挑戰赤腳行走在崎嶇礫石路上登山 5 公里。王宥忻回憶這段過程時說道：「當時腳下的冰冷與砂石的刺感非常深刻，但我告訴夥伴們，我們要用身體去感受大地，當你能克服生理的恐懼，心靈就會變得無比強大。」

除了事業上的輝煌，王宥忻也分享她人格養成的往事，她童年曾因朋友錢不見了，被母親直接載到警察局做筆錄，這讓年幼的她曾誤以為母親不信任自己。直到多年後與母親把話說開，才發現母親當時的苦衷。

王宥忻表示：「我媽媽告訴我，她是因為相信我，才帶我去警察局，要我把真相說出來，證明自己的清白。這件事讓我學到，親子或夥伴間如果溝通不透徹，誤會真的會深埋幾十年。所以我現在經營團隊面對人生課題，最看重的就是真實與坦承。」

