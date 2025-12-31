YTR小象自地自建遭詐20萬！　誤信無照建築師…一查「竟有11官司」

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber小象因經營美食、旅遊主題影片走紅，不久前才剛完成人生大事、升格當人妻的她，在31日透露規劃自地自建的過程中，竟被無照建築師詐財。她也藉由自己的經驗，提醒網友「不要因小失大」。

▲小象今年剛完婚。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

小象透露，從2024年9、10月起，她就開始規劃自地自建的輕鋼構房屋，當時在粉絲的推薦下，接觸到一間組合屋公司，對方的「建築師」保證工期只需要四個月。考量到預算，小象最後選擇輕鋼構，也因是第一次自建、經驗不足，因此輕信了對方的說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小象表示，該公司10月曾到空地現勘，當時說明聽起來相當完整，隔月要簽約時，因為自己人在國外，所以由媽媽代簽一份「合作相關文件」。她坦言，當下其實就懷疑「報價單是合約嗎」，但對方強調「就是正式合約」，她們也就照辦。不料，到了今年2月取得建築線後，她發現整個流程卻開始變得不太對勁。

▲小象分享自地自建遭詐的過程。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

小象提到，最關鍵的問題就是建照進度嚴重延宕。媽媽幾乎每週追問圖面、設計與流程，得到的回覆卻多半只是「還在跑程序」、「再等等」、「在處理中」。小象說，後續在多方確認與調解過程中，始終收不到確切的消息與有效溝通，直到6月底，她認為實在拖太久，只好詢問原接洽業務是否能改由其他建築師承接。

當時，該業務經理表示，可以改由其6月新開的顧問公司重簽合約，然而，對方提出的新合約內容，一開始就要求先支付全工程款的七成，「我身邊許多做相關產業的朋友幫忙分析這份合約，到勸誡我們『不要因小，而失大』。」她將事情分享到社群後，也被許多粉絲建議她直接到消保會申訴。

▲小象最後向消保會申訴。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

後來，小象在進行調解時，幸運遇到本身就是合格建築師的調解委員，除了釐清問題，也拿回了約5萬的款項。事後，小象也去查對方是否為累犯，結果竟查到9件民事、2件刑事。對此，小象以自身經驗給出6點建議，包括「不要因為急就太快簽文件」、「務必確認對方資格與身分」、「合約真的可以請專業或丟給ChatGPT幫忙看」、「覺得怪，就停」以及「消保會真的能幫忙」，盼大家能少走冤枉路。