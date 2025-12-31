陳芳語分手不到半年「爆戀愛了」！高大男霸氣摟肩…緊貼合照超甜

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語6月證實和血肉果汁機鼓手彥文分手，結束兩年半的戀愛關係。沒想到，她近日在社群網站上傳的20張照片中，悄悄夾了一張與黑衣墨鏡男的貼身合照，立刻引發大批粉絲猜測她是否有新歡了！

▲陳芳語疑似有新歡。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



照片中，可以看到陳芳語身穿黑底白點的復古圓點長洋裝，領口的蕾絲滾邊深V細節為整體造型增添了優雅與柔美感。高大墨鏡男則是一身黑，兩人的穿搭營造出極具層次感的視覺平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳芳語將高大男的照片夾雜在20張照片的貼文中。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



除了時尚造型，兩人肢體語言更是在無形中散發出濃濃的甜蜜氛圍。男方身體微傾，自然地將手搭在陳芳語的肩膀上；她也放心地靠在對方懷中，專注地對著鏡子捕捉生活紀錄。

事實上，陳芳語年中恢復單身後，一度不斷假裝自己沒事，不過也因此從中學習不應該為脆弱表現感到害怕，「我還在摸索，這都是一個過程、新經驗感覺。」至於分手原因是否和結婚有關，她則解釋自己個性沒有那麼傳統，爸媽也沒施加壓力，所以跟婚姻無關。

▲▼陳芳語6月證實和血肉果汁機鼓手彥文分手。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



後來談到對「愛」與「承諾」的理解，陳芳語也分享了自己這幾年來的體悟：「愛是感覺，是浪漫；但承諾是需要實際去經營的。能夠在一段關係中開心、自在，才是最重要的事情。」