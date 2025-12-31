水彈女王現身高雄！權恩妃跨年彩排畫面搶先曝...點名吃2樣美食

記者吳奕靖／高雄報導

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於今（31）日晚間在夢時代登場，重磅卡司之一、韓國爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）首度來台跨年演出。她昨（30）日晚間提前現身夢時代跨年舞台進行彩排，一登台便引發現場粉絲尖叫聲四起，氣氛瞬間升溫，也讓高雄跨年前夕提前嗨翻。

▲高雄跨年嘉賓權恩妃來到舞台排演 。（圖／高雄市府提供）

權恩妃彩排現身時，現場早已聚集不少從各地趕來的粉絲「RUBI」，舞台四周不時傳出整齊應援聲。相較韓國冬季動輒零下的低溫，權恩妃對高雄溫暖氣候印象深刻，她笑說，夜晚吹起微風相當涼爽，「溫度剛剛好」。她身穿輕鬆休閒造型登台彩排，仍難掩女神氣場，現場尖叫聲此起彼落。

權恩妃也特別以中文向現場守候多時的粉絲祝賀「新年快樂」，親切互動讓粉絲情緒瞬間沸騰，她也露出燦爛笑容，直呼相當感動。首次站上高雄跨年舞台，權恩妃坦言心情既期待又緊張，並透露這次將把跨年獨家舞台獻給高雄。

她也分享，此行對台灣美食相當期待，一抵達便指名想喝珍珠奶茶、品嘗小籠湯包，並計畫趁停留的三天時間，造訪高雄夜市，品嚐更多在地特色小吃。談到跨年演出內容，權恩妃表示，特別準備紅色格紋造型，並挑選能展現個人魅力的歌曲，希望帶給觀眾一場難忘的演出，也請大家拭目以待。

權恩妃曾在女團 Ye-A 出道，並透過選秀節目《PRODUCE 48》加入限定團體 IZ*ONE，擔任隊長期間展現穩定台風與領導力，累積高人氣。個人 solo 出道後，陸續推出〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉、〈Sabotage〉及今年新作〈Hello Stranger〉，在音源與舞台表現上皆引發討論，被視為 K-POP 圈的實力派女歌手。

高雄市政府也提醒，跨年晚會預期湧入大量人潮，夢時代周邊道路自31日起實施三階段交通管制。捷運與輕軌將加密班次疏運人潮，其中輕軌 C4 凱旋中華站及 C5 夢時代站，17 時起配合人流管制暫停上下車。配合散場，捷運將延長營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦加開列車協助疏運。無法到場的民眾，也可透過電視、網路及串流平台收看跨年晚會直播。