蔡依林不給標準答案！演唱會埋「大量彩蛋」　總監籲：多刷幾次才懂

記者張筱涵／綜合報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會30日晚間於台北大巨蛋正式揭幕，首場即吸引4萬名歌迷進場朝聖，斥資高達9億元打造的超規格舞台與視覺效果震撼全場，相關演出片段也在社群平台迅速掀起熱烈討論，被粉絲形容是「把大巨蛋變成奇幻萬獸派對」。

▲▼蔡依林大巨蛋演唱會第一天引起熱烈討論。（圖／凌時差提供）



此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物傾巢而出，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型裝置藝術，讓現場觀眾目不暇給，直呼前所未見。

演唱會音樂總監陳君豪於31日深夜在社群平台分享首日演出幕後點滴，透露在音樂製作前，導演與蔡依林曾要求他先完整讀完多達300頁的劇本，直言「彷彿回到大學念英國文學的時候」。他也指出，舞台上的每個道具、畫面、動物、聲音與舞蹈其實都蘊含象徵意義，但蔡依林刻意不給「標準答案」，希望觀眾能多刷幾次演唱會，自行解讀與探索。

陳君豪坦言，這場演唱會在音樂與製作層面的難度「真的很扯」，首日能順利完成，全體工作人員在後台彼此擁抱，感動不已。他也大讚蔡依林身為天后仍不斷挑戰自我，不僅持續推出新作品，甚至將整張新專輯的大量曲目納入演唱會歌單，讓他直呼「真的Respect」。

▲巨型動物登場，現場氣氛嗨到最高點。（圖／凌時差提供）



此外，整場演唱會的編曲幾乎全數重新打造，融合電影配樂、古典、搖滾與舞曲等多元元素，由陳君豪、梁正青、王韻築、鍾濰宇、簡道生等人組成的編曲團隊操刀。樂團成員則集結各界好手，包含貝斯手簡道生、吉他手利惟庸、鍵盤手小卞、鼓手鳥人，以及多位PGM與音樂技術人員，共同撐起大巨蛋的音樂能量。

針對大巨蛋音場挑戰，陳君豪也表示團隊持續蒐集各方回饋，力求為觀眾帶來最佳聆聽體驗，並特別點名音響團隊表達感謝。文末他更以幽默口吻自嘲，為整場演唱會增添輕鬆氣氛。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言盛讚：「看完還在震撼中」、「沒有最扯只有更扯」、「隔著螢幕都覺得超精彩」、「整個團隊真的太強」，不少沒搶到票的歌迷也直呼可惜，期待後續場次能再次感受這場視聽盛宴。

▲蔡依林正式展開《PLEASURE》巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）