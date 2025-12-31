粉絲等到了！MAMAMOO宣布2026年6月合體　啟動全球26城巡演

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力女團MAMAMOO（頌樂、玟星、輝人、華莎）迎來出道12週年，正式拋出令粉絲振奮的重磅消息。所屬公司RBW近日宣布，MAMAMOO已確定於2026年6月推出完整體專輯，並將同步展開大規模世界巡迴演唱會，預計橫跨亞洲、美洲、歐洲等地，於全球26座城市與粉絲見面，堪稱出道以來最具規模的全球企劃。

▲MAMAMOO確定明年完整體回歸。（圖／翻攝IG）



RBW表示，這次完整體專輯對成員與粉絲都具有特別意義，尤其在團體活動逐漸轉為個人發展後，許多粉絲長期等待四人再度同台，如今終於迎來「完整體回歸」確定消息，讓支持者直呼「等到了」。官方也透露，這次巡演將帶來包含新歌在內的多樣舞台，並透過融入團體一路走來故事的LIVE演出，展現「믿듣맘무（值得信賴、聽了就相信的MAMAMOO）」一貫的高水準實力。

MAMAMOO自2014年6月19日出道以來，以紮實唱功與現場爆發力在K-POP圈打下鮮明定位，靠著多首熱門作品累積人氣，也被外界視為「不只靠概念、真正靠實力」的代表女團。RBW也預告，這次世界巡演將搭配更符合規模的大型舞台演出設計，四位成員也將以各自在樂壇的代表性與舞台掌控力，帶來更具震撼的視覺與聽覺體驗。