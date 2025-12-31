天后發聲！黃鶯鶯深夜悼曹西平「圈內難得直率」　33字送別惹鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人曹西平日前辭世，享壽66歲，消息傳出後，演藝圈好友與後輩紛紛發文悼念。歌壇天后黃鶯鶯也在31日晚間透過社群平台發聲，以簡短卻真摯的文字送別多年好友，寫下：「圈內難得的直率與真心。曹西平，一路好走。R.I.P.」，流露不捨之情。

▲曹西平曾分享和黃鶯鶯的合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／曹西平的粉絲愛團）



其實早在2019年4月24日，曹西平就曾在社群平台分享一張與黃鶯鶯於1982年在新加坡廣播電台的合照，並以長文力挺黃鶯鶯的歌聲與實力。當時他直言，無論是英文歌或國語歌，黃鶯鶯都有獨樹一格的風格與韻味，對於外界曾酸她是「錄音室歌手」、不適合現場演唱的說法感到不以為然。

曹西平在文中毫不保留地為黃鶯鶯抱不平，認為她是歌壇中擁有代表作的實力派歌手，並感嘆如今不少新人自稱「有仙氣」，反而讓他覺得好笑。他形容，真正的「仙氣」來自歌聲空靈、彷彿漂浮在空氣中，讓人聽了感到舒適與平靜，而黃鶯鶯正是這樣的存在。

他也特別提到黃鶯鶯的經典作品〈雲河〉，認為那正是空靈系歌曲的代表作，更指出這首歌是她首張國語專輯的主打，後來被無數歌手翻唱，卻有許多人早已忘記原唱正是黃鶯鶯。曹西平當時感性寫下「永遠的黃鶯鶯」，盛讚她是「最早的空靈歌星」。