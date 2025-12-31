邊走邊抽菸！祝釩剛牽手遭甩開　女友「被迫吸二手菸」變臉畫面曝

▲本刊捕捉到祝釩剛出現在台北市大安區的高檔火鍋店抽菸放風。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

46歲的祝釩剛（現名張佑天）曾為偶像男團「183club」的一員，卻時常被拍到流連夜店，更多次呼麻被逮，形象一落千丈。近年祝釩剛淡出演藝圈，轉行在日本湯澤當滑雪教練及經營雪服店，也算是找到人生新出路。除了事業有起色，祝釩剛的感情生活也不孤單，時報周刊CTWANT日前直擊他與一名女子親密牽手，並一同過夜，關係看起來相當穩定。

▲祝釩剛在店外自拍，身材外型仍舊帥氣。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲祝釩剛的女伴步出餐廳與他會合。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

12月16日晚間10點半左右，祝釩剛獨自走出台北市大安區一家標榜精緻餐飲風格的高檔火鍋店，一邊抽菸解癮、一邊拿著手機拍攝店面外觀，以及自拍記錄到此消費。2分鐘後，女伴走出餐廳，身穿短褲、搭配長靴的她身材玲瓏有緻。

▲祝釩剛急著伸出手來要牽女生。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

祝釩剛第一時間便伸手牽著女友，女方順勢緊貼著他，但祝釩剛動作看來少了點溫柔，略顯得有些大男人，右手牽著女友，左手將香菸送到嘴邊，邊走邊吞雲吐霧，此舉讓女友面露不悅，揮手拍散菸味，並放開緊牽著的手，以示抗議，等男方抽完，女生才又挽著對方的手。

▲女伴不滿祝釩沿路還在吸菸，揮手想搧去煙味。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲儘管女伴摀住鼻子，祝釩剛仍繼續吞雲吐霧。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隨後，情侶倆走到停車場取車，祝釩剛彎著身子查看愛車黑色保時捷Taycan Black Edition 純電運動轎跑。11點多車子停在台北市內湖區一處住宅社區門口的紅線上，張佑天手持感應卡開門，與女友一起進門，本以為車子違停是打算馬上離開，然而直到凌晨3點多，仍未見男女離開。

▲祝釩剛查看愛車狀況後待女伴進副駕駛座後開車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲祝釩剛載著女伴回到內湖區的住宅社區，不過他把車停在紅線，兩人一同返家後至深夜都沒離開住宅社區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

長相帥氣的祝釩剛緋聞不斷，曾與By2中的姊姊Miko、前主播周明璟傳出曖昧情，還在出道前與天后蕭亞軒交往過，可惜因遠距離而分手。祝釩剛今年初受訪時提到現在的自己很難談戀愛，雖然比過去更加認真對待感情，還是很難找到適合的對象，幸好目前他已經有女伴陪在身邊，不需要再煩惱這件事。

▲祝釩剛與蕭亞軒曾有一段情。（圖／翻攝自祝釩剛、蕭亞軒IG／CTWANT）

