沈玉琳健康好轉「好友揭復出時間點」！新節目病倒喊卡電視台表態

▲沈玉琳（右）與潘若迪（左）是多年好友，潘若迪日前透露沈玉琳「年前可以回家。」（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

圖文／鏡週刊

12月24日過58歲生日的沈玉琳，對外宣布罹癌的自己治療順利，並且快要可以跟大家見面。對此，本刊獨家獲得他的親自回應，同時掌握病況與復出計畫，得知本人雖然意願積極，不過恐怕無法回到「錢來就幹」的全盛時期，一切仍得看身體狀況有沒有辦法負荷。

從沈玉琳日前曝光的照片看來，他明顯瘦了一圈，網友多半覺得差別很大，不過好友詹惟中透露他預計明年2至3月左右復出，而且感覺元氣十足，吃飯時能笑話連發。本刊同時聽聞圈內的傳聞，沈玉琳的復出動向已經悄悄浮上檯面。

▲入院之前，沈玉琳代言各種保健食品，外界對他的健康有著很大信心。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

▲詹惟中（左）的新書簽名會，好友沈玉琳（右）出力相挺。最近詹惟中對外則有交代沈玉琳康復的好消息，並稱他明年2、3月就能復出。（圖／鏡週刊提供）

據悉，沈玉琳在住院之前，曾與威廉接下公視台語台節目《雙面威廉》，1月初試錄一集後，隨即爆出威廉逃兵事件，當下電視台火速終止與威廉合作後，相隔兩個月，沈玉琳就因血癌住院。不過公視台語台仍然相當看好沈玉琳的主持實力，有意等他出院之後，一方面另覓人選取代威廉，另一方面準備重啟開錄節目相關計畫，證實雙方合作機會依舊存在。

▲林襄（左）在《11點熱吵店》被沈玉琳（右）打屁股，算是師徒的兩人情誼深厚，林襄也表示固定傳訊關切沈玉琳狀況。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）



