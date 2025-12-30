曹西平從歌手轉戰主持　開過演唱會憲哥帶隊捧場

記者葉文正／台北報導

藝人曹西平歌手出身，之後主持《來電50》等節目，2016年的大年初五在華山Legacy舉辦個人演唱會，由於之前他曾自爆「只賣出181張票」，失望地直說想關掉臉書，讓許多藝人朋友及粉絲全體動員，拼命幫忙宣傳，連吳宗憲在他開唱前1小時，都還在臉書上幫催票。據悉，最後只差2張票就售罄，幾乎爆滿的狀況，讓原本不抱期待的曹西平相當感動。

▲Kid(右)看曹西平演唱會看到哽咽。（圖／記者周宸烜攝、翻攝YouTube）

曹西平1月曾開直播，難過地表示「臉書15萬粉絲都騙人的！」自己為了個唱精心排練、準備服裝，投入大量心血，卻換來賣出181張票的結果，讓他相當失望，不過他隨後也說：「哪怕台下只有1個人，我還是要唱。」一番發言讓藝人朋友和歌迷很心疼，紛紛幫忙宣傳，吳宗憲更是在開演前1小時，都還在臉書上要大家一起去看演唱會，最後，現場400個座位賣出398張票，幾乎滿座讓曹西平很感動：「今天在座的每一個人，都不是我曹西平要求你們去買票！都是你們自動自發去買的！」全場粉絲也響起如雷掌聲。

▲曹西平演唱會-王彩樺(左),吳宗憲為他慶生（圖／記者周宸亘攝）

曹西平辦個唱，目的並不是賺錢，籌辦費用皆由個人吸收，包含10多萬的服裝費、燈光、舞群、與樂隊等都有一定規模，所費不貲。他會這樣砸錢開唱，除了是為回饋長久支持的歌迷外，也是想告訴天上的爸爸、媽媽和好友阿凱「我還活著」，在演唱過程中，想起思念的人，多次哽咽、落淚，還是打起精神「唱好唱滿」，《野性青春》、《城裡的月光》、《熱情的姑娘》多首經典歌曲讓歌迷聽得如癡如醉。

▲曹西平演唱會感動大家來捧場。（圖／記者周宸亘攝）

不過曹西平也被憲哥虧：「我們是來聽你唱歌的，結果你一直哭，是在哭三小。」讓曹西平也笑了，曹西平在有生之年能如願開演唱會，總算交出一張除了主持之外的成績單，就在笑淚交織中度過。