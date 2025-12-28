陳意涵認組團唱尾牙「當場喊話黃仁勳」　國寶級影后信義區開金口

記者黃庠棻／台北報導

國片跨年鉅獻《陽光女子合唱團》口碑從金馬影展一路延燒到校園，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮等超強卡司。今（28）日導演林孝謙、編劇呂安弦率領一票主演在信義區舉行首映會，大方表示對於票房相當有信心。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

導演林孝謙、編劇呂安弦今（28）日帶著陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師（陳姿陵7ling）、曾佩瑜、羅晨恩一起出席《陽光女子合唱團》首映會，其中暌違47年再次推出新作品的翁倩玉坦言，因為是時隔多年的戲劇作品「一定要有好劇本才會回來拍戲」，很擔心自己看到成果之後會哭慘，直言「母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的」。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

而《陽光女子合唱團》即將在12月31日上映，被問到對於票房是否有信心，翁倩玉表示「已經有很多朋友看過都說想要再看，所以很有信心」，家人目前都住在台灣，也都約定好會到影廳支持；陳意涵則表示光是看到劇本就對票房有信心，小孩雖然喊話想看，但礙於影片分級無法觀看。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

被問到票房公約，導演林孝謙表示因為2026年剛好是翁倩玉出道60週年，如果破億的話他就會公開片中「時間之歌」的MV，自己有錄了一段很特別的翁倩玉版本，還加入了片中合唱團的聲音，別具意義，也讓翁倩玉聽到相當感動。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，《陽光女子合唱團》的演員們也紛紛喊話各大公司，安心亞直言「其實我們有接商演」，一旁陳意涵立刻喊話「歡迎黃仁勳邀約」，導演林孝謙則對著鏡頭說道「阿勳，阿嬤等你喔」，意指翁倩玉可以到NVIDIA（輝達）唱尾牙，鍾欣凌、陳意涵更起鬨強調「錢到位就可以」、「我們從尾牙、春酒到大巨蛋都可」。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，《陽光女子合唱團》首映會上還直接玩起猜歌遊戲，鍾欣凌大方唱跳〈表白〉，孫淑媚穿了半截式上衣大秀11字腹肌唱跳〈練舞功〉，更吸睛的是翁倩玉難得大開金口，清唱自己的經典名曲〈祈禱〉，讓現場所有人都忍不住興奮尖叫。

▲《陽光女子合唱團》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）