葛仲珊陷憂鬱症「五感失能」！　全靠「生命摯愛」走出低潮

▲ Miss Ko葛仲珊攜愛犬入鏡MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Miss Ko葛仲珊睽違9年推出新專輯《soul.food 靈食》，主打歌〈got.to.believe〉，誕生於她走過憂鬱低潮的生命階段，寫給陪伴她走出房間、重新回到生活的愛犬小潘，在重複而平凡的生活裡，因為每天餵食、散步、被需要的節奏，讓 Miss Ko 一步步走出困住自己的狀態，重新找回生活的節奏與內在的平衡，也慢慢站回自己的位置。

▲▼ Miss Ko葛仲珊的愛犬小潘是她生命重要貴客。（圖／索尼音樂提供）



MV中，陪伴葛仲珊多年的愛犬小潘親自入鏡演出，葛仲珊曾形容自己像被困在房間裡，沒有力氣面對世界，而因為養狗，每天起床餵食、帶小潘出門散步，那種被需要的生活節奏，讓日子重新有了重量，這些看似平凡的日常，並不是解答人生的答案，卻成為支撐她持續站在生活裡的重要力量，也讓她在反覆的日子中，保留住對自己、對世界的信任，花絮中，她也笑說小潘當天表現「一百分，比我還棒」。



陪伴葛仲珊將近7年的愛犬小潘，早已成為她生活中不可或缺的存在，她笑說，這個名字甚至是「狗自己取的」——原本想叫 Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音，成為全曲最溫柔、也最私密的彩蛋。

拍攝〈got.to.believe〉MV 當天，葛仲珊其實正逢手部受傷、連舉手都吃力的狀態，仍在拍攝前緊急治療後完成拍攝，反而讓整個現場多了一份不刻意、順著當下發生的真實感。談到這首歌想對大家說什麼，她表示：「每一個養寵物的人都會懂那種愛，那是一種很難用語言形容的感覺。」

