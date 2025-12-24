柏克利正妹歌手休學闖歌壇！　「慘遭挨轟」陷自我懷疑足不出戶

▲品怡推出新創作專輯。（圖／大學聲提供）



記者翁子涵／台北報導

新人歌手品怡經歷歌唱選秀節目《大學聲》舞台歷練後，推出首張全創作專輯《Pink Hour》，日前舉辦聽歌會，她憑藉著對音樂的熱愛和天賦，遠赴美國柏克利音樂學院拓展音樂視野，在求學期間，她面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會直面挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》，也和眾多參賽者一樣，遇上了困難，在非常重視的舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小的紛爭，一度備受打擊，陷入自我懷疑。

▲▼品怡舉辦聽歌會。（圖／大學聲提供）



《Pink Hour》是傍晚時天色介於粉色和橘色之間，在偶然的瞬間會出現粉色的晚霞，也是品怡認為最浪漫又夢幻的療癒畫面，日前在專輯聽歌會上，品怡以當初比賽時出現重大失誤的〈迷路〉，以吉他自彈自唱開場，隨後娓娓道來說著每一首歌的故事，〈Breathe in〉就是當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶，最後是2024年入圍「金曲最佳新人獎」肯定的好友鄒序，以創作為餌助她跨出低潮，重拾自信的歌曲，專輯收錄的版本鄒序也獻聲和音，為專輯添色。



首張專輯《Pink Hour》收錄的都是品怡自己的故事，她羞認感覺真的非常赤裸，且因為宣傳期，同樣的問題將頻繁的出現，被問是否做足準備？品怡表示有時候在當下不見得想說，但還是得面對，「我覺得我是個比較隨性得的人，碰到就盡量『真實』的回應，不要想太多。」被問到回去會哭嗎？她立刻回答：「不要想了啦！」羞認以前比較愛哭。



聽歌會最後用新歌〈I’ll Love You Anyway〉總結，盼能透過分享自己的《Pink Hour》，讓聽的人能從中得到療癒，重溫「零壓力」的舒適感，找到屬於自己的喘息空間，重拾愛的能力。

