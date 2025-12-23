全球第一人！甜茶站上拉斯維加斯「700億台幣圓球」新片破紀錄了

記者黃庠棻／台北報導

A24年末壓軸重磅大片《橫衝直闖》上週末於美國限量上映，締造亮眼成績，不僅拿下今年度限量上映最高開片票房，更創下自2016年以來最高單間戲院平均（PSA）票房紀錄。本片僅於紐約與洛杉磯6間戲院上映，即成功擠進票房前十名，共計108場次全數售罄。

▲《橫衝直闖》由「甜茶」提摩西夏勒梅主演。（圖／龍祥電影提供）

《橫衝直闖》首週末票房達87.5萬美元，單間戲院平均票房高達145,933美元，一舉超越《媽的多重宇宙》，寫下A24創立以來的最高紀錄。根據映後觀眾調查，《橫衝直闖》在「整體評價」與「明確推薦度」兩項指標中，均名列A24作品史上最高表現之一，在影評網站爛番茄更開出97%的超高新鮮度。

不僅如此，《橫衝直闖》也開始於獎季中大展身手，接連獲選「國家評論協會（NBR）」與「美國電影學會（AFI）」年度十大電影，並強勢入圍金球獎音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角及最佳劇本三項大獎。

為了宣傳這部極具感官衝擊的電影，A24啟動了一系列史無前例的創意宣傳。「甜茶」提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限，他站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上，本人親自吶喊電影上映日期，成為有史以來第一位登上該球體建築宣傳的人，震撼畫面瞬間橫掃各大社群網路。

而在紐約，為了致敬片中的1950年代復古美學，地標建築帝國大廈也特別點亮了象徵「馬提精神」的明亮橘色燈光。近日更有一架印有「Marty Supreme」字樣的橘色飛艇正在洛杉磯地區盤旋宣傳，電影同時推出潮牌外套，意外引爆跨界時尚話題，全美陷入一場時尚與體育跨界的橘色狂熱。

《橫衝直闖》講述一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅飾）。為了飾演這位怪傑，夏勒梅不僅苦練球技，更以罕見的「復古油頭與小鬍子」造型亮相，提摩西夏勒梅直言「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」

電影由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，將紐約街頭的博弈氛圍與賽場節奏完美融合。《橫衝直闖》將於12月25日（週四）台美同步聖誕節上映。