辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

記者翁子涵／台北報導

「療傷天后」辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會，今(23日)舉辦記者會，出道40年的她，征戰過無數大小舞台，不諱言也曾遇過瘋狂粉絲，不斷以信件騷擾，起初較為含蓄，只告訴她演出時自己會站在哪裡，不料後來變本加厲，還說自己買了新房、佈置了2人的婚紗照、擺了她喜歡的東西在床頭。

辛曉琪餘悸猶存說：「他（粉絲）活在他自己的世界，越寫越投入，都沒有回就當作我答應了，我就把信件給公司看，至今不知他長怎樣，恐怖的是我在明他在暗，不知道他會做些什麼。」

提到演唱會名稱，辛曉琪有感而發說：「其實一開始我們討論過很多不同的名稱和主題，但這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」

她的經典歌〈味道〉、〈領悟〉都出自先前過世的屠穎之手，辛曉琪不捨坦言演唱〈領悟〉時情緒特別複雜，過去每場演唱會幾乎都有屠老師在旁協助，「他也說過〈領悟〉很難彈。」如今在安排曲目、與樂手討論或獨自練唱時，常感到失去重心，因為少了一個重要支柱，但仍得把表演完成，她也感謝樂手們的幫忙，並感性表示：「屠老師是永遠的音樂總監，我們不只是工作夥伴，也是很好的朋友。」

提到身體狀況，辛曉琪表示自己固定半年都會驗一次血，先前也在建議下做了肺部的低劑量的核磁共振，檢查結果一切OK，而先前因高山症引發的肺炎，她表示目前都正常，「剛出院時在唱歌呼吸方面有一點卡，就開始保養，多管齊下，用食療、氣功等全面性復健。」

