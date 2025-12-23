ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蕭煌奇表演「褲子拉鍊忘記拉」渾然不知
4種方法改善自我內耗
見劉宇寧鞋底黏彩片！丁禹兮1舉超暖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 朱孝天 炎亞綸 阿本 蘇櫻花 言承旭 吳建豪 周渝民

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

▲▼辛曉琪2026《好好愛 此刻》演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲辛曉琪明年將舉辦《好好愛 此刻》演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

「療傷天后」辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會，今(23日)舉辦記者會，出道40年的她，征戰過無數大小舞台，不諱言也曾遇過瘋狂粉絲，不斷以信件騷擾，起初較為含蓄，只告訴她演出時自己會站在哪裡，不料後來變本加厲，還說自己買了新房、佈置了2人的婚紗照、擺了她喜歡的東西在床頭。

▲▼辛曉琪曾遇瘋狂粉絲。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼辛曉琪曾遇瘋狂粉絲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼辛曉琪2026《好好愛 此刻》演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

辛曉琪餘悸猶存說：「他（粉絲）活在他自己的世界，越寫越投入，都沒有回就當作我答應了，我就把信件給公司看，至今不知他長怎樣，恐怖的是我在明他在暗，不知道他會做些什麼。」

提到演唱會名稱，辛曉琪有感而發說：「其實一開始我們討論過很多不同的名稱和主題，但這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」

她的經典歌〈味道〉、〈領悟〉都出自先前過世的屠穎之手，辛曉琪不捨坦言演唱〈領悟〉時情緒特別複雜，過去每場演唱會幾乎都有屠老師在旁協助，「他也說過〈領悟〉很難彈。」如今在安排曲目、與樂手討論或獨自練唱時，常感到失去重心，因為少了一個重要支柱，但仍得把表演完成，她也感謝樂手們的幫忙，並感性表示：「屠老師是永遠的音樂總監，我們不只是工作夥伴，也是很好的朋友。」

提到身體狀況，辛曉琪表示自己固定半年都會驗一次血，先前也在建議下做了肺部的低劑量的核磁共振，檢查結果一切OK，而先前因高山症引發的肺炎，她表示目前都正常，「剛出院時在唱歌呼吸方面有一點卡，就開始保養，多管齊下，用食療、氣功等全面性復健。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

辛曉琪

推薦閱讀

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

5小時前

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

12/22 15:46

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

4小時前

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

4小時前

樂天女孩再爆離隊潮！「新球季未開已走7人」　未續約名單曝光

樂天女孩再爆離隊潮！「新球季未開已走7人」　未續約名單曝光

10小時前

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

19小時前

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

11小時前

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

21小時前

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

12/22 18:17

曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

11小時前

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

12/22 14:16

73歲張菲淡出演藝圈7年「最新近照曝光」！　戶籍遷往花蓮定居

73歲張菲淡出演藝圈7年「最新近照曝光」！　戶籍遷往花蓮定居

6小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
孟子義跌倒

孟子義跌倒
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉

陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

看更多

【媽媽以你為榮】英雄余家昶擋刀殞命　8旬母心碎告白

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

27分鐘前0

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

42分鐘前11

楊皓如澳洲遇「男童進女浴」　點破文化差異：女人何苦為難女人？

1小時前0

Kep1er現身台大唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全場嗨爆

1小時前0

米可白準備「一次3手術」解舊疾　看到金額猶豫：很久沒好好愛自己

1小時前0

王ADEN被批EQ低　網友讚吳宗憲跨年被亂入神回應

1小時前0

許富凱年末獻重磅驚喜！　跨年連趕2場搶先曝彩蛋

1小時前0

才爆＆TEAM助陣《2026紅白》！　Lulu預告國際嘉賓線索：真的厲害

1小時前0

百靈果凱莉認了是壞媽媽！遭警衛問「是爸爸在顧小孩嗎」當場傻眼

1小時前1

黃奇斌單飛新歌創佳績！　親揭新專輯進度：不要催

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！
    5小時前7053
  2. AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者
    12/22 15:4663
  3. 快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　
    4小時前3656
  4. 朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！
    4小時前2843
  5. 樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人
    10小時前67
  6. 阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面
    19小時前102
  7. 林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬
    11小時前3448
  8. 快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況
    21小時前6825
  9. 炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」
    12/22 18:173
  10. 曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」
    11小時前610
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合