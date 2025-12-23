ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蕭煌奇表演「褲子拉鍊忘記拉」渾然不知
4種方法改善自我內耗
見劉宇寧鞋底黏彩片！丁禹兮1舉超暖
《艾蜜莉在巴黎》意外點燃法義之爭　連希臘也來搶人喊改名艾蜜莉在雅典

《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯，替第5季宣傳時，來到水都威尼斯拍照，這是暗示未來會有《艾蜜莉在威尼斯》嗎？（Netflix提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯，替第5季宣傳時，來到水都威尼斯拍照，這是暗示未來會有《艾蜜莉在威尼斯》嗎？（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

雖然觀眾都說Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）劇情不寫實，劇中人愛情配對猶如亂點鴛鴦譜，但剛上架的第5季還是引發許多議論。因為法國跟義大利現在都吵著要艾蜜莉來定居，甚至連希臘也加入了這場搶人大戰，大家會想看《艾蜜莉在雅典》嗎？

《艾蜜莉在巴黎》意外點燃法義之爭　現在連希臘也要她

▲已經不知道分手多次的艾蜜莉與加百列，最後似乎有機會在希臘重新開始，所以大家期待《艾蜜莉在希臘》嗎？（Netflix提供）

這一切爭論是從第4季的結尾開始的，因為艾蜜莉又一次跟法國天菜加百列分手，轉頭就愛上了來自義大利服裝世家的馬切羅，決定定居在羅馬、也在當地開分公司，以便替男友賺錢。於是粉絲都熱議，這樣往後還能叫《艾蜜莉在巴黎》嗎？主角都搬家去羅馬了！

擔心艾蜜莉會改地方落腳的，包括法國總統馬克宏，「我們會努力爭取，要他們留在巴黎，《艾蜜莉在羅馬》一點意思都沒有！」聽到馬克宏本人都發聲了，義大利的羅馬市長也跳出來，「不要擔心，《艾蜜莉在羅馬》會很棒的，你們怎麼有辦法控制她的心：我們會讓她自己做選擇。況且，總統馬克宏先生不是有更要緊的事操心嗎？我相信，至少我是希望啦，他是在開玩笑，畢竟Netflix並不會隨便接受國家元首的指令，也不會屈服政治壓力的。」

《艾蜜莉在巴黎》意外點燃法義之爭　現在連希臘也要她

▲法國巴黎聖母院剛剛修復，立刻出借給劇組拍戲，雖然只是讓艾蜜莉在外頭路過，也擺明了法國想留住她的決心。（Netflix提供）

果然第5季一推出，真的沒讓大家失望，前面4集的片頭真的改成《艾蜜莉在羅馬》，看起來好像她真的要在這裡定下來了。不料第5集又來峰迴路轉，艾蜜莉在羅馬的事業與愛情通通砸鍋，只好又搬回巴黎。但就如同這齣戲最喜歡的三角戀情，戲外也巴黎、羅馬，還有加入戰局的雅典也持續上演三角戀情，因為希臘總理說在忙了一天之後，最喜歡回家陪老婆一起看《艾蜜莉在巴黎》，感覺很想爭取艾蜜莉去雅典。當然這裡頭，法國還是最有機會的，畢竟劇名叫《艾蜜莉在巴黎》，還有第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron），也客串了第4季，可說給足了面子，請問其他國家想要比照辦理嗎？

《艾蜜莉在巴黎》意外點燃法義之爭　現在連希臘也要她

▲艾蜜莉的確為了義大利帥哥馬切羅，搬家到羅馬重新展開示業，但可惜兩人有緣無份，《艾蜜莉在羅馬》演了四集就沒了，法國堪稱大贏家。（Netflix提供）

記得《艾蜜莉在巴黎》剛推出的時候，還被批評過度浪漫、美化，描繪的巴黎、法國一點都不寫實。但現在隨著疫情後的觀光復甦，大家看上的都是這齣劇帶來的週邊效益，所以完全不在意艾蜜莉無論身處法國還是義大利，從頭到尾都是英文說到底！反正宣傳最重要！

先撇開歐洲各國之間的艾蜜莉爭霸戰會怎麼落幕，因為最新加入搶人大戰的，還有葡萄牙里斯本市長，近期表態希望爭取艾蜜莉去那邊發展（改名《艾蜜莉在里斯本》？！）況且第5季的結尾，天菜大廚加百列已經到了希臘，所以真的是《艾蜜莉在雅典》有機會嗎？製片人達倫史塔（Darren Starr）透露，「這一切都取決於故事會如何發展，必須根據劇情很自然地延伸出來。但是，沒錯，我想希臘的確是有機會的，我個人很希望艾蜜莉答應加百列。」但即使真的「愛在希臘」有機會，他也認為艾蜜莉與加百列的關係不會又立刻回溫，「儘管我也相信，他們的確可以找到重新發現彼此的方法，但不會是那種立刻就重燃愛火的方式。」

至於扮演艾蜜莉的女星莉莉柯林斯（Lily Collins），對於前進希臘的可能性，感覺十分期待，「對啊，為什麼不去呢？聽著，我不曉得第6季會不會去那邊拍，但我個人很想去希臘。」總之一切都得看Netflix會不會續約第6季，然後大家就可以期待艾蜜莉的新旅程了，讓觀眾再次認識當地的帥哥。

