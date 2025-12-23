《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！親談張文北捷砍人

記者黃庠棻／台北報導

今年跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金演員陣容。

▲台印奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》將在12月31日上映。（圖／光盛影業提供）

今（23日）出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞試片後在媒體面前合體亮相，游安順的寶貝兒子游禮在片中客串也驚喜登場。高捷開心表示「我看完很驚喜，特效做得很不錯，所有電影創作都不容易，輕鬆來看電影，片裡懷秋的表演還是很讚，我們也很稱職，我跟導演合作過，有一定的熟悉與默契。12月31日要上映了，跨年很好的選擇，來看電影吧！」

《叫我驅魔男神》融合台灣道教與印度神話元素，特效鏡頭超過全片一半，視覺特效由《月老》總監嚴振欽操刀，與印度特效團隊共同製作，特別是片中兩場大規模「人魔大戰」，奇幻氣勢磅礡，張懷秋在片中飾演遭到惡神阿修羅附身的瘋吉，更有驚人的身形變化，令人嘆為觀止。

導演陳玫君坦言，整個團隊花費非常多的時間及精力在特效製作上，當然也花了非常多的經費，對於成果非常滿意。張懷秋表示「我的想像是天馬行空，表演時有想像自己的轉變。剛剛看完，哇！超出我當初任何的想像，看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員，特效太厲害，有驚艷到，導演很用心。」

為了塑造出《叫我驅魔男神》的大反派惡神阿修羅，導演陳玫君當時試鏡好幾位演員，透露「張懷秋當時積極爭取這個角色，放話所有動作自己上場，我覺得很有心，很有才氣。」又笑說「我們也很高興，他現在很紅，我們也沾他的光。」

不過，導演陳玫君也提到張懷秋當時犧牲染了一頭鮮紅髮造型，直呼「苦了懷秋！」張懷秋笑回「我比較害羞，私底下不喜歡引起街上注意力，可是染了紅色頭髮，比較容易被大家看到。」更說紅髮維持將近2個月，一殺青就全部剃掉「當時頭髮摸一摸就碎了，所以拍到最後一天我就請造型剃掉了，幾乎是光頭！」

在《叫我驅魔男神》特別演出的高捷，在片中因心繫外甥瘋吉遭到阿修羅附身，加入驅魔天團一起力抗惡神，有多場親自打鬥的精彩動作場面，猶如《捍衛任務》系列的殺神約翰維克一樣，面對活屍大軍毫不遲疑開槍掃射，一分鐘打趴數十個活屍，帥到爆炸。

▲高捷。（圖／光盛影業提供）

不過，日前因為北捷砍人案，高捷主演的《角頭》系列電影也被質疑「教壞小孩、敗壞社會風氣」，更有影評關上「割韭菜」的標籤，他聞言不忍動怒「不要講些不好的風涼話」，更火大開嗆「憑什麼做評論，直接封殺、封鎖就好」。

針對北捷砍人案，高捷也分享自己的想法，認為家庭教育最重要，直呼「請大家多給藝術市場支持，社會需要多一點正能量，出現亂象就說是看我們的電影，這都是胡扯八道！」

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。

某天為尋找傳聞中的乾屍，卻與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦飾）相遇。原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。

在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終他們是否能完成阿公們的使命呢？《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。