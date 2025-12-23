韓劇男神振永現身信義區！　「與朱智勛有私交」新片票房公約曝光

記者黃庠棻／台北報導



台韓愛情電影《那張照片裡的我們》邀請南韓人氣男星振永、金鐘獎女星李沐、宋柏緯演繹跨國三角戀。今（23）日雙導演湯昇榮、鄭乃方帶著演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君一同出席首映訪問，該片將在12月24日正式在台灣上映。

▲振永、李沐、宋柏緯出席《那張照片裡的我們》首映會。（圖／記者黃庠棻攝）

《那張照片裡的我們》找來南韓人氣男星振永演出，有南韓、日本的高齡粉絲特地飛到台灣支持，年紀最大的還有70幾歲的奶奶，更有過去職棒兄弟象日本教練的太太來力挺，振永表示「一起合作很開心榮幸，很開心參與台灣影視作品，希望還有下一次」。

導演湯昇榮透露《那張照片裡的我們》目前已有韓國片商接洽，未來將會在南韓上映，振永聞言笑說「雖然上映日期還不確定，但聽到這個喜訊很開心」，更分享自己有把預告片分享給《善良的女人夫世彌》劇組一起看，不只女主角全余贇（全汝彬）相當期待，更有導演被感動到當場落淚。

不僅如此，振永也將《那張照片裡的我們》預告片分享給他主演的電影《回到20歲》主演群，之後會與感情很好的哥哥「朱智勛」見面，屆時也會分享給對方看。至於票房公約，眾人表示如果破億的話，所有演員會製作客家菜包給影迷吃。