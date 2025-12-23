郭書瑤單身7年被曖昧對象「斷崖式封鎖」　委屈認：該做的都做了

記者黃庠棻／台北報導

女星郭書瑤平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，除了常常大方放送火辣身材之外，她的感情生活也受到許多網友關注，先前她曾透露自己已單身7年，今（23）日出席活動時也分享在這7年間其實有出現一位約會對象，讓她花了整整2年才走出情傷。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤與姚淳耀今（23）日為宣傳新戲《何百芮的地獄戀曲》，一同接受訪問，在本劇中兩人有一些感情糾葛，被問到戲外單身7年的她過得如何，郭書瑤大方表示「很享受單身，自由度很高，想做什麼就做什麼，幫別人帶小孩，享受大家幫忙介紹不同對象，看朋友很積極會覺得很有趣。」

單身7年之間，郭書瑤其實有過一個約會對象，男方是朋友的朋友、圈外人，情感糾葛了半年，她也好不容易打開心房，沒想到最終卻落得「無預警被封鎖」的下場，她直言「很受傷，真的不知道為什麼沒有下文，可能我自己覺得有在一起，但別人不覺得吧」。

被問到兩人關係走到哪一個階段，郭書瑤直言「約會該做的事情都做了」，沒想到最後卻被斷崖式斷聯，發現要打電話給男方卻打不出去，讓她花了2年才走出這段情傷，談到對方她大讚外型帥、雙眼皮、鼻子挺，有著濃眉大眼與180公分的挺拔身材。

至於郭書瑤之前被謠傳與老闆春風在一起，她露出委屈表情直言「根本就是無中生有」，還證實自己因為這段緋聞被斷了桃花，坦言自己先前對一個圈內人有好感，對方長得相當帥氣，她直呼「對方道德觀比較重，連約會都沒有，八字都沒一撇就被撇除在外」。

