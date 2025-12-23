快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

▲王ADEN台北跨年演出確定掰了。（圖／翻攝自王ADEN IG）



記者翁子涵／台北報導

歌手王ADEN日前19日前往高中校園參與聖誕活動演出，未料現場發生插曲，當時一名女高中生在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂與偶像一同跳舞，王ADEN卻當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下，擺出不悅臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬，事後他還發影片呼籲大家別攻擊女粉，但自己卻在影片不斷註解自己傻眼中、被影響到，說法不一，讓網友質疑根本帶風向網暴未成年女粉，不料風向卻反燒到自己，他的台北跨年演出直接遭取消，對此，王ADEN也發聲明回應。

只見畫面中，該名女學生被偶像王ADEN冷眼無視仍努力完成舞蹈，最後見氣氛不對，還在台上對王ADEN 九十度鞠躬，但對方連一眼都不看，直到她落寞下台後，王ADEN才繼續演唱。事後他更將演出過程剪輯成影片上傳社群，並表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，影片還搭配「傻眼中」文字和無言的表情，引發網友質疑此舉形同公審，導致未成年女學生遭受網路攻擊。

王ADEN也被網友檢舉要求退出台北跨年，稍早台北市觀光傳播局也正式取消他的演出，眼見形象事業回不去，他稍早緊急發出聲明回應，強調當初發布影片的本意，是檢討自己在舞台上的臨場反應，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」並表示未來在舞台上的每一個選擇，都會提醒自己影響的不只是表演本身，也包含所有人的感受。

王ADEN也透露，已與團隊討論，未來將不再於任何社群平台回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

