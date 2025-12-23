見到劉宇寧鞋底黏彩片！丁禹兮「彎腰幫拔除」　超暖影片瘋傳登熱搜

記者田暐瑋／綜合報導

2025年大陸騰訊星光大賞21日盛大舉行，活動上眾星雲集，像是大型同學會，男星丁禹兮當晚被拍到許多貼心小舉動，像是隔空扶人、幫忙疊毛毯、手機代管等，如今又有人PO出側拍影片，他替坐在隔壁的劉宇寧拿掉鞋底彩帶，登上熱搜被大讚：「真的是很有教養的好孩子～」

▲張凌赫、劉宇寧、丁禹兮（左起）同框。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮在騰訊星光大賞上，坐在劉宇寧旁邊，當時天上飄下大量彩帶紙片，他注意到劉宇寧的鞋底黏著紙片，毫不猶豫地俯身為對方摘除，劉宇寧發現後也趕緊道謝，兩人自然大方的舉動被現場鏡頭捕捉並迅速在網上傳播，讓網友大讚「兩個都很好的人在一起的畫面真好看」、「真君子，自認我做不到這樣，但是有人對我這樣做會覺得很暖心」、「丁禹兮人好好啊～一直都是這樣順手做好事」。

▲丁禹兮幫劉宇寧拔掉鞋底彩帶。（圖／翻攝自微博）



事實上，丁禹兮當天因身體不適到醫院打點滴，結束後才趕回活動現場，典禮上因為對其他藝人的種種貼心舉動被笑稱是「熱心市民」，像是看到孟子義在遠方摔倒，雙手反射性地伸出做出攙扶動作，之後還幫離座的鞠婧禕疊好毛毯，並幫陳都靈保管手機、幫宋祖兒拿掉頭上的彩片等等，讓人感受到他對於身邊人的關心與照顧。