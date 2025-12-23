「蜜雪薇琪」蜜雪出道21年首度單飛　揭好友蕭亞軒復健情況

記者許逸群／台北報導

經典女團「蜜雪薇琪」繼2023年暌違16年合體發片後，蜜雪（徐佳琪）近期首度單飛推出個人單曲。她今（23日）受訪坦言心情「有點小寂寞」，這是她出道以來第一次獨自發歌，少了搭檔薇琪在身邊，坦承確實不習慣。不過好姐妹薇琪第一時間就獻上鼓勵，隔空為她加油打氣，要她「加油、享受」這次音樂旅程。

▲「蜜雪薇琪」蜜雪推出個人新作。（圖／記者姜國輝攝）

過往所有宣傳和錄音工作都有薇琪相伴，蜜雪坦言這次單打獨鬥，確實有一絲空虛感。至於粉絲最期待的兩人未來是否還有機會再度合體開唱，她則語帶保留，透露目前薇琪正處於「很忙碌的時期」，這段經歷就如同她自己當年小孩年幼時、必須全心投入家庭的狀態。但無論如何，她仍表示：「我們的姐妹情跟革命情感，她永遠是我最重要的薇琪。」

▲蕭亞軒亮麗回歸。（圖／翻攝蕭亞軒IG）

受訪時被問到好友蕭亞軒（Elva）的復健進度。蜜雪大讚Elva「越來越棒了」。蕭亞軒因飽受髖關節骨折之苦，近年經歷多次手術，包括更換人工髖關節，而蜜雪也證實好友正在為跨年演出積極準備中，甚至搶先得知好友的表演內容，興奮地表示：「期待她美美的出現，期待她跨年的演出！」

蜜雪表示，她與蕭亞軒從17、18歲就認識，長達20年的友誼讓兩人至今仍經常相約見面，對於Elva的狀況，她一直密切關心。她透露蕭亞軒的復健之路相當順利，狀態持續好轉，並期待好友能以最亮眼姿態現身。她不忘誇讚好友：「大家覺得她是舞台型（的藝人），其實她對音樂的要求超級高的！」

▲蜜雪受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使。（圖／記者姜國輝攝）

平安夜前夕，蜜雪今（23日）受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。記者會上，蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者。蜜雪說，「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生；除了建構完整的送餐服務系統，提升長輩餐食服務品質，在永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫的資助下，讓長輩能夠享有更營養美味的餐食。