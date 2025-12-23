2025台灣娛樂圈「13大事件」！大S方大同病逝　陳漢典Lulu結婚最驚嚇

記者田暐瑋／綜合報導

2025年進入尾聲，台灣娛樂圈也在這一年掀起各種從生離死別到桃色緋聞的巨大風暴，從年初的大S徐熙媛和方大同相繼離世，令大眾悲慟不已，但也不乏F4合體、陳漢典Lulu結婚等讓人看了心情暖暖的新聞，《ETtoday》整理了台灣娛樂圈2025年的13大事件，讓我們一起來回顧吧！

▲2025娛樂大事件。（圖／翻攝自臉書）



▲2025娛樂大事件，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年1月－鬼鬼未婚生女

吳映潔（鬼鬼）1月透過社群無預警宣布產下女兒，強調「沒結婚、單身新手媽媽」，引爆輿論熱議父親身分。她在Instagram po出寶寶照，寫道「不要再問爸爸是誰」，一切為私人決定。

2025年2月－大S過世

大S徐熙媛2月在日本北海道滑雪度假時，流感併發肺炎急救無效，享年48歲，震驚各界。

2025年2月－方大同離世

方大同2月病逝，享年41歲，經紀公司證實「多重器官衰竭」，與5年頑疾抗戰有關。他2020年診斷罕病，2024年復出巡演卻頻傳住院，2月21日最後社群更新「感謝支持」，27日急救失敗病逝。

2025年2月－王大陸閃兵連環案

王大陸今年2月被爆涉花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役，同時扯出一串名單，包含陳零九、陳大天、威廉等人，其中陳柏霖、修杰楷與坤達等5名藝人被求刑2年8月，檢警進一步調查發現案外案，王大陸涉教唆富二代游翔閔打Uber運將，爆發非法查個資案，目前他正在服1年替代役。

2025年3月－Andy家寧爭議

眾量級YouTuber Andy公開指控家寧母女操控股權、財務不公，事件升溫成股權戰，家寧母女遭稅務約談，形象大受打擊，之後雙方各自另起爐灶開設個人頻道，官司至今仍持續進行中。

2025年5月－黃子佼孟耿如離婚

黃子佼因涉持有2千多部兒少性影像遭起訴，形象徹底毀滅，孟耿如從一開始的力挺，遭外界抨擊，5月他出庭時稱自己不懂法律，提及與妻子已經離婚，且仍須負擔扶養費，請求法官輕判，才讓離婚一事曝光。

2025年6月－賀瓏Albee爆劈腿

賀瓏在6月爆出感情爭議，遭質疑和已故前任天殘交往期間，和主持搭檔Albee互動曖昧，天殘好友公開爆料分手內幕是因賀瓏嫌天殘「太胖X不下去」，更控訴男方逼墮胎風波，之後遭到薩泰爾解約，他神隱了段時間，9月重回中廣Podcast節目，Albee事後也喊冤「沒對不起任何人」。

2025年7月－F4合體

F4今年7月在五月天大巨蛋演唱會上，演唱經典歌曲〈流星雨〉，超級回憶殺引發網友熱烈討論，並睽違12年宣告合體，怎料朱孝天槓上相信音樂，稱自己是「被退出」，雙方撕破臉，導致合體演唱會只剩3人撐場，由阿信遞補上陣。

2025年8月－沈玉琳血癌

沈玉琳7月底因猛爆性肝炎住進加護病房，之後確診血癌，醫療團隊研擬化療與骨髓移植，至今已住院近5個月，日前證實：「出院日期可能在元宵節後。」並透露已經在洽談新節目，但出院後要每月驗血，只要穩定就能宣布治癒。

2025年9月－江祖平遭性騷案

江祖平以「女性臨演遭性侵」為由求助，控三立高層兒子龔男性侵、騷擾女同事，後續才間接承認自己是受害者，龔男原是她前男友，卻涉嫌下藥、性侵、偷拍，甚至言語羞辱，她憂心不雅影片可能仍存於雲端，外流風險讓她長期陷入恐懼，目前全案由台北地方檢察署偵辦。

2025年9月：陳漢典Lulu結婚

Lulu與陳漢典驚喜宣布結婚，從金鐘綜藝搭檔修成正果，Lulu在IG分享婚紗照，證實不是開玩笑，跌破大家眼鏡，公司也證實：「好像時候到了，雖然感覺蠻像突如其來的放閃。沒錯，這次沒有整人大爆笑，也沒有整人紅布條，是真的！」

2025年10月－粿粿出軌王子

范姜彥豐點名老婆粿粿劈腿王子掀起軒然大波，事後粿粿痛哭承認，早在3月美國行就與王子（邱勝翊）發生「踰矩行為」，但強調和老公早就因金錢觀和育兒觀不同，婚姻出現裂痕，王子也承認「做出了不好的行為」，與粿粿後續停工反省，范姜律師原先求償1600萬，但王子表示無力償還，粿粿甚至想幫忙還一半，惹怒范姜，最後是因為顧及雙方家人，改走調解程序。

2025年11月－黃明志捲謝侑芯命案

「護理女神」謝侑芯10月22日於馬來西亞吉隆坡高級飯店猝逝，歌手黃明志因當晚與她同房遭到拘捕，警方以謀殺方向調查，黃明志遭到馬國檢方關押9天，雖暫未查出與命案相關線索，但後來因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，12月正式驗尿報告結果為「陰性」，被法官宣判無罪，並可退回保釋金。

