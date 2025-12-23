林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

▲林襄傳出因帳目問題和經紀人鬧翻，至今已被冷凍一年多，收入大不如前。（圖／翻攝自林襄IG）

圖文／鏡週刊

帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄，近來不僅價碼、聲勢早已被韓援李多慧超越，連今年啦啦隊員前十大人氣排行，她都只位居第6，前5名都是韓籍女孩；本刊接獲爆料，原來林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，原因竟是跟一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，業外工作反被其他啦啦隊員低價撿走的狀況。

日前《網路溫度計DailyView》揭曉2025年啦啦隊員排名，前5名都由包含李多慧在內的韓籍啦啦隊員包辦，林襄僅落在第6名，顯見韓籍隊員在台人氣愈來愈高。前年本刊曾報導有廠商找林襄欲推出聯名茶款，當時經紀公司開出120萬元的代言費，讓廠商嚇到改邀酬勞僅林襄三分之一的李多慧代言，而今年，李多慧的實質收入早已超過了林襄。

帳目生嫌隙 經紀不上心

▲林襄近來接不太到工作，傳出原因是經紀公司始終不願調降價碼。（圖／翻攝自林襄臉書）

不僅如此，就連網路討論熱度的統計排行旁，林襄的聲量也僅有李多慧的三分之一。啦啦隊圈同時傳出，近來林襄宛如被冷凍般，工作量和收入大幅銳減，至少比去年少了數百萬元。據悉，主因是球團兼林襄的經紀人莉奈寧願讓她少接工作，也不願調降，更傳多年來攜手打拚的兩女如今因為對公司帳目認知不同，一度產生嫌隙，莉奈也因此不再對林襄的事業上心。

▲林襄（右二起）、禾羽與李芷霖，原本都是莉奈（右一）旗下藝人，如今關係已經不復以往。（圖／莉奈文創提供）

2023年，本刊曾獨家直擊林襄帶樂天球員馬傑森返家爆熱戀，犯了「禁愛令」。據相關人士透露，當時林襄流失不少球迷，連原本談好的幾項工作都被廠商喊卡。沒想到今年8月，林襄又被前樂天女孩阿布舞在網路節目上影射，指林襄曾與她同時交往馬傑森，林襄隨即透過經紀公司駁斥為不實訊息，更表示將追究相關法律責任。

關係降冰點 續約很有戲

▲帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄（右），價碼、聲勢早已被韓援李多慧（左）超越。（圖／鏡週刊提供）

其實不僅林襄，跟她同一經紀公司的禾羽（原名雅涵）也出事，去年底禾羽突然提前解約，沒想到出走後，過去她發行過的單曲也第一時間被莉奈下架，當時禾羽無奈表示「無可避免。」好在單飛後，她從樂天轉戰富邦，還將出演三立重磅戲劇《愛鄰洗衣店》，脫離莉奈之後反而錢途看好。

▲禾羽（左）去年底提前解約，單曲全遭經紀人莉奈下架。右為林襄。（圖／翻攝自禾羽IG）

經過這一番折騰，關係降至冰點的林襄與經紀人莉奈一年多後約滿是否再續？未來將是外界關注的焦點之一。





