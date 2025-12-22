ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
基隆網紅漁港打卡地變寶萊塢！　高捷「跺腳、抖肩」熱舞畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

今年跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，今（22）日公布電影主題曲〈恁阿公勒〉，幽默直白的歌名一出，立刻引爆話題，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」美翻，還有阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、高捷等一起熱舞助陣。

多達65人陣容一起歡樂開跳，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場，尤其是不斷重複出現、洗腦程度破表的歌詞「恁阿公勒」，配上端盤子、甩頭、跺腳、抖肩等簡單又好記的「恁阿公舞步」，被網友大膽預言將是「2026尾牙神曲」。

《叫我驅魔男神》片中豪華盛大的歌舞場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝。導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角湯仔在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。

為了營造出奇幻喜劇與寶萊塢的跨文化視覺衝擊，美術組特別在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間轉化為跨文化舞台，不只呼應故事從漁港出發的設定，也讓整段歌舞充滿在地生命力與國際感。

其實《叫我驅魔男神》在正濱漁港拍攝大型舞蹈場面並不容易，最大挑戰就是「場地難度爆表」，當地原有商家、漁船與裝置藝術無法任意移動，而且場景超大，佈置起來費時費力，加上不能封路、停車位有限，對劇組來說是一場硬仗。

導演陳玫君笑說，幸好製片團隊超神，提前與當地漁民溝通、靈活調整拍攝時段，以及獲得基隆在地居民的熱情配合，才讓這場65人同時上陣的歌舞場面順利完成。當天台灣與印度舞者、演員群在漁港市集裡排舞、走位、迎著海風拍攝，現場熱鬧程度宛如一場大型歡樂派對，拍出台灣難得一見的豪華歌舞場面。

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議。導演陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。

Howie看完劇本後迅速進入狀況，研究大量寶萊塢電影主題曲作為編曲，將印度傳統打擊樂與節奏結構，以及複雜的印度音樂拍子與旋律，融合在台灣流行音樂當中，同時以「台灣接地氣的幽默感」為核心創作歌詞，轉化為台灣觀眾一聽就懂、一聽就上癮的強節奏流行曲。

〈恁阿公勒〉反覆出現的洗腦歌詞「恁阿公勒」，讓人一聽就忘不了。創作歌手余昊益Howie笑說「恁阿公勒」來自台灣人共同的生活記憶，阿公、阿嬤介於熟悉與挑釁之間的語感，既幽默又帶點叛逆，完美呼應電影中「阿公傳承」的電影主題，也成為全曲最讓人過耳不忘的關鍵，讓導演陳玫君聽完後大讚「熱血又貼切」。

在〈恁阿公勒〉MV中，舞蹈設計同樣以「全民都能跟上」為目標，動作強調重複性與節奏感，端盤子、甩頭、跺腳、抖肩簡單又好記，就算沒學過舞，看個兩三遍也能自然跟著動。

導演陳玫君笑說，印度演員阿建巴吉瓦一聽到音樂就像自動開機，身體自然跟著節奏走；林哲熹嘴上說自己肢體很ㄍ一ㄥ，實際拍起來卻狂加小細節，展現「自帶節奏的魯蛇男神」魅力；雷嘉汭則從一開始的仔細確認動作，到後期線條乾淨、充滿少女感，兩人同框畫面火花十足。

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。

某天為尋找傳聞中的乾屍，與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦飾）相遇。原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。

在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終他們是否能完成阿公們的使命呢？《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。

叫我驅魔男神林哲熹雷嘉汭阿建巴吉瓦張懷秋游安順江譚佳彥吳震亞大根高捷

