基隆網紅漁港打卡地變寶萊塢！　高捷「跺腳、抖肩」熱舞畫面曝光

今年跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，今（22）日公布電影主題曲〈恁阿公勒〉，幽默直白的歌名一出，立刻引爆話題，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」美翻，還有阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、高捷等一起熱舞助陣。

▲台印奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》將在12月31日上映。（圖／光盛影業提供）

多達65人陣容一起歡樂開跳，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場，尤其是不斷重複出現、洗腦程度破表的歌詞「恁阿公勒」，配上端盤子、甩頭、跺腳、抖肩等簡單又好記的「恁阿公舞步」，被網友大膽預言將是「2026尾牙神曲」。

《叫我驅魔男神》片中豪華盛大的歌舞場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝。導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角湯仔在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。

為了營造出奇幻喜劇與寶萊塢的跨文化視覺衝擊，美術組特別在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間轉化為跨文化舞台，不只呼應故事從漁港出發的設定，也讓整段歌舞充滿在地生命力與國際感。

其實《叫我驅魔男神》在正濱漁港拍攝大型舞蹈場面並不容易，最大挑戰就是「場地難度爆表」，當地原有商家、漁船與裝置藝術無法任意移動，而且場景超大，佈置起來費時費力，加上不能封路、停車位有限，對劇組來說是一場硬仗。

導演陳玫君笑說，幸好製片團隊超神，提前與當地漁民溝通、靈活調整拍攝時段，以及獲得基隆在地居民的熱情配合，才讓這場65人同時上陣的歌舞場面順利完成。當天台灣與印度舞者、演員群在漁港市集裡排舞、走位、迎著海風拍攝，現場熱鬧程度宛如一場大型歡樂派對，拍出台灣難得一見的豪華歌舞場面。

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議。導演陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。

Howie看完劇本後迅速進入狀況，研究大量寶萊塢電影主題曲作為編曲，將印度傳統打擊樂與節奏結構，以及複雜的印度音樂拍子與旋律，融合在台灣流行音樂當中，同時以「台灣接地氣的幽默感」為核心創作歌詞，轉化為台灣觀眾一聽就懂、一聽就上癮的強節奏流行曲。

〈恁阿公勒〉反覆出現的洗腦歌詞「恁阿公勒」，讓人一聽就忘不了。創作歌手余昊益Howie笑說「恁阿公勒」來自台灣人共同的生活記憶，阿公、阿嬤介於熟悉與挑釁之間的語感，既幽默又帶點叛逆，完美呼應電影中「阿公傳承」的電影主題，也成為全曲最讓人過耳不忘的關鍵，讓導演陳玫君聽完後大讚「熱血又貼切」。

在〈恁阿公勒〉MV中，舞蹈設計同樣以「全民都能跟上」為目標，動作強調重複性與節奏感，端盤子、甩頭、跺腳、抖肩簡單又好記，就算沒學過舞，看個兩三遍也能自然跟著動。

導演陳玫君笑說，印度演員阿建巴吉瓦一聽到音樂就像自動開機，身體自然跟著節奏走；林哲熹嘴上說自己肢體很ㄍ一ㄥ，實際拍起來卻狂加小細節，展現「自帶節奏的魯蛇男神」魅力；雷嘉汭則從一開始的仔細確認動作，到後期線條乾淨、充滿少女感，兩人同框畫面火花十足。

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。

某天為尋找傳聞中的乾屍，與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦飾）相遇。原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。

在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終他們是否能完成阿公們的使命呢？《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。