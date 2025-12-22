張文砍人「《角頭》被轟教壞」北館他發聲　《與惡》謝瓊煖說話了

記者黃庠棻／台北報導

捷運台北車站及中山商圈19日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論，更有不少網友提出2019年播出的台劇《我們與惡的距離》，探討加害者家屬的問題，也有鄉民討論《角頭》系列電影對犯罪的影響，正好兩部作品的演員謝瓊煖、黃尚禾出席新戲首映會，也談及了此事。

▲最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦首映會。（圖／民視提供）

謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華、吳皓昇、蘇晏霈、曾智希、曾子益、陳志強、黃尚禾、李運慶、馬國弼、徐千京等人一同在林口出席最新八點檔《豆腐媽媽》的首映會，該劇聚焦在「萬家」製作的豆腐店，由謝瓊煖、洪都拉斯飾演家中大家長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦首映會。（圖／民視提供）



而謝瓊煖過去在台劇《我們與惡的距離》中，飾演隨機殺人犯的母親，劇中台詞「沒有人想要花20年養出一個殺人犯」，在北捷砍人案後再度被網友翻出，她今（22）日在採訪中提及此事，坦言「每件事都是獨立的，雖然好像類似，但對我來說，我不會把角色帶入生活」。

▲謝瓊煖（右）分享對北捷砍人案的看法。（圖／民視提供）

不僅如此，謝瓊煖也表示「我們應該不要過度擴大這件事，去了解事件可以，不要過度表達，我們都不是當事人，把自己生活過好比較重要，現在應該要學習保護自己，可以去上急救課」，藉機呼籲大眾也提醒自己「在公共場合不要看手機」。

▲謝瓊煖（右）分享對北捷砍人案的看法。（圖／民視提供）

在《角頭》系列電影中飾演「北館五虎」之一的黃尚禾也談及北捷砍人案，有部分網友認為電影「教壞小孩」，他認為作品跟事件應該要分開看，直言「有點不公平，現在網路平台那麼多，創作跟影視作品都是創作人想要表達的，不是因為電影讓社會恐慌，應該要考慮的是怎麼會發生這樣的事」。

▲黃尚禾。（圖／記者徐文彬攝）

黃尚禾也表示在北捷發生砍人案後，自己會多加注意遇到類似事件要怎麼處理，說道「安全是最重要的，遇到事情要先跑，或拉開距離，不要去想打那個人，而是想辦法打手」，大方分享自己看到的自救訊息。