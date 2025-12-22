DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

記者吳睿慈／台北報導

新加坡新晉AV女優蘇櫻花（Sakura Soh）正式進軍日本成人產業！她過去以DJ身份活躍在圈內，但日前低調前往日本與當地製作團隊展開合作，雙方在風格與方向上很快找到共識，22日正式對外官宣出道，討論度超熱烈。

▲DJ蘇櫻花進軍日本成人產業。（圖／蘇櫻花提供）



蘇櫻花擁有童顏可愛外表、嬌小身形，談及為何會離開家鄉、跨界轉戰全新領域？她直言疫情成了人生最大轉彎點，「疫情期間，新加坡所有的俱樂部都關閉了兩年」，那段時間讓她開始經營OnlyFans，也重新思考人生的下一步。

▲▼DJ蘇櫻花拍過台灣成人影片，日本出道將會把刺青全部遮起來。（圖／蘇櫻花提供）



進入成人產業並非臨時起意，蘇櫻花笑說：「我從小就看日本成人影片，這其實是我的人生願望清單之一。」所以當機會真的出現時，她幾乎沒有猶豫，「機會一來，我就立刻抓住了。」這趟跨海出道，對她來說，更像是圓夢。目前每個月固定赴日工作，為出道做足準備，她坦言下了不少功夫，「我做了很多準備，也努力提升表情、演技和造型，希望大家都會喜歡我的出道作品。」其中最讓粉絲意外的，是她選擇將身上的刺青全部以特效化妝遮蓋，「所以在這支作品裡，刺青是完全看不到的，這對我來說是最大的改變。」

據了解，這次合作並非短期試水溫，而是以中長期布局為目標，將陸續嘗試不同主題與市場反應。不過，DJ身分是否會因此暫別？蘇櫻花給出肯定答案：「會繼續！我計劃在2026年去很多國家演出，我真的很興奮！」