李玉璽新婚後開唱！　小樂突衝上台緊抱...激甜畫面閃瞎全場

▲ 李玉璽甫升格人夫。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

記者翁子涵／台北報導

「星空音樂日」20、21日一連兩天在夢時代購物中心登場，甫成為人夫的歌手李玉璽，在表演舞台受訪時，坦言今年最開心的事就是跟許允樂結婚，他不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」但沒想到李玉璽在演唱〈我們青春〉一曲時小樂（吳思賢）衝上台合體表演並相擁，李玉璽還摸著吳思賢的造型長辮子說：「長頭髮的小樂是我老婆。」更當場放閃，秀了婚戒，引起全場歡呼。

▲▼ 李玉璽唱一半，小樂吳思賢衝上台緊抱。（圖／夢時代&獎金獵人提供）



他演唱完後，不只透露明年新的人生規劃，包含有舞台劇、新歌、新節目與大家見面，還突然討論起自己的社群版面，開玩笑稱前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

至於即將迎來的耶誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，再跟朋友們一起過節。其實小倆口不只在節日浪漫，日常更是羅曼蒂克，他分享：「很常在除了節日之外的時候寫個小卡片給對方，或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭他都會幫我放好過敏藥。」幸福之情溢於言表。

吳思賢也在第2天帶來高人氣演出，面對即將到來的耶誕佳節，他表示由於沒和家人一起住，所以現在更重視儀式感，一定要相聚，他的耶誕節充滿歡樂，有一群一起長大的朋友會玩交互禮物，他們每年把禮物金額往上加1萬，但仍會收到讓人不滿意的禮物，他舉例像是很貴的精品服飾不是每個人都能駕馭，而他收過最喜歡的禮物是一個古董燈飾藝術品。