「撕漫系男神」化身最帥聖誕老人！　自掏10萬加菜金暖助憨兒

▲ DJ歌手MAI孫麥傑與憨兒齊做薑餅屋同樂。（圖／真善美社會福利基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

有「撕漫系男神」封號的DJ歌手MAI孫麥傑，日前受真善美社會福利基金會之邀，趁著聖誕佳節前夕來到園區探望憨兒，現場開起聖誕音樂派對，與憨兒「鋼琴王子」搭檔分工，兩人分別彈奏聖誕歌曲陪伴憨兒們度過一段溫馨聖誕時光，他也自掏腰包捐10萬加菜金，拋磚引玉響應協助弱勢族群獻愛心。

▲▼ DJ歌手MAI孫麥傑與憨兒開聖誕趴同樂。（圖／真善美社會福利基金會提供）



MAI孫麥傑不但在活動前抽空參觀園區，更主動向基金會工作人員詢問與憨兒互動的方式，進一步了解他們的生活環境、特質與需求，他透露在小學時期曾有跟憨兒同學相處的經驗，他坦言那段時光對自己影響很深，「也許只是外型或特質有點不同，但他們其實就跟我們一般人相處很像，『心』是一樣的溫暖。」他更從中悟出修身養性的心得，「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』，學著傾聽，感受。而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。」

MAI孫麥傑先前就常到台北車站發放物資給需要的弱勢族群，更提到某一年的聖誕節曾和朋友相約到龍山寺送便當跟麵包給需要的人，他表示：「當看到收到食物的人露出安心的笑容，反而讓我更深刻地感受到聖誕節這個節日真正的意義，其實是分享愛，內心也感到充實及幸福。」

被問到過去收過最特別的禮物，孫麥傑沒有提到昂貴物品，而是分享了一封令他至今難忘的粉絲手寫卡片，「上面沒有華麗的文字，只簡單寫著『謝謝你 DJ 表演時的陪伴』，她說那段音樂陪她度過下班後情緒最低落的時候。」這份被記得、被感謝的心意，讓他直言比任何實體禮物都來得珍貴。

