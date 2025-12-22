Junior騙還在拍戲！林萱瑜躲桌底 曾智希「就在眼前沒發現」慶生超驚喜

記者潘慧中／綜合報導

曾智希儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，20日迎來36歲生日的她，燦笑現身朋友們舉辦的慶生趴，原以為閨蜜林萱瑜還在拍戲，結果過了一陣子才發現對方躲在桌子底下！

▲林萱瑜一開始先躲在桌底下。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，不難發現是由Junior（韓宜邦）掌鏡，發現老婆林萱瑜躲在桌下忍不住問：「看到我不就知道妳在嗎？」然而，林萱瑜仍堅持要給曾智希一個驚喜，「你就假裝我不在，說我還在拍！」

▲▼曾智希一度都沒看到林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



不久後，曾智希和陳志強一起走進餐廳，「happy birthday」的祝福聲浪四起，她一看到Junior就問：「只有你？」對方則馬上按照林萱瑜的交代說「萱瑜還在拍」。

曾智希第一時間只是大笑了幾聲，接著環顧四周，一度沒發現林萱瑜正躲在她面前的桌子底下，直到眼神再度看向Junior，她才終於發現好姐妹！

▲曾智希發現林萱瑜後嚇到當場尖叫。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



曾智希頓時嚇到尖叫，一邊笑一邊直呼「什麼啦」，林萱瑜從桌下爬出來後，她立刻上前抱住閨蜜，正面抱完又從後面抱，顯見兩人私底下的好交情。

▲曾智希和林萱瑜大笑抱在一塊。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



至於迎來36歲的心情，曾智希22日有感而發地說，雖然覺得時間過很快，「但…這是我的人生 到目前為止最喜歡的年紀」，她希望能永遠笑得像小孩，也很感謝一直陪在身旁的朋友們，「明年萱瑜會躲在哪？謝謝用心的的驚喜。」

▲林萱瑜送曾智希禮物，曾智希也送出之前來不及給林萱瑜的禮物。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）