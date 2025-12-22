DJ圓圓苦熬15年圓夢！　「接台北跨年主持」許願：終結12年單身

▲ DJ圓圓將主持台北跨年。（圖／DJ圓圓提供）



記者翁子涵／台北報導

DJ圓圓將圓夢登上2026台北最High新年城擔任主持人，並攜手吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，DJ圓圓開心表示：「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑。」

▲▼ DJ圓圓今年收穫滿滿。（圖／DJ圓圓提供）





除了要主持跨年外，DJ圓圓今年還將擔任開場舞的表演，挑戰「小三高」，小高台、小高的高跟鞋，以及舞蹈難度偏高，她自爆近期都沒在運動，而這次的舞蹈強度又很高，舞蹈動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就得躺在地上喘30秒，她苦笑表示，希望正式表演可以不會這麼喘，這次跨年DJ圓圓除了主持、跳開場舞外，所有的廣告配音也都由她一手包下，她戲稱自己是「女版阿拉丁」，許願什麼都能夠達成。



單身12年的DJ圓圓，坦言每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日裡，加上12月會遇到聖誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她還是希望有一個人可以陪在身邊，尤其是跨年，即使一起在後台聊天、有人陪伴的感覺還是很不一樣。



為了終結12年的單身，DJ圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她開心的說：「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結她12年的單身紀錄。」她也開出理想型的條件，包含長相端正、能力比她好，加上有點腹肌。

