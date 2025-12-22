Lizi栗子才曝光喜訊！　突遇「喪父之痛」崩潰吐心聲

▲ Lizi栗子推出個人首張專輯《Off the Chain》。（圖／不能想太多提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈創作歌手Lizi栗子推出個人首張專輯《Off the Chain》，在奔波於新專輯宣傳之際，栗子同時經歷了喪父之痛，栗子坦言面對至親的失去，有難過和不捨，但這些都是人生必經的過程，他沒有選擇迴避這道人生課題，而是把無法說出口的情緒，化成日後的創作養分，栗子透露這張專輯不只是寫了自己的人生故事，更是寫給他的家人。

▲▼ Lizi栗子經歷父喪。（圖／不能想太多提供）

日前推出第三波MV〈糞〉，栗子也解鎖人生第一次露營的經驗，這回他再度與拍攝前兩波MV歌曲的導演鄔鶴宏合作，為了呈現歌曲「活在當下」的理念，導演決定將拍攝地點選在栗子陌生的環境中，讓他以露營放假的模式感受山林愜意氣氛，捕捉最自然的身影。除此之外，MV中也找來熱愛露營的阿遠師（OD）和他的學生們，一同加入拍攝團隊。不過，在這三天兩夜的露營兼拍攝行程結束後，栗子也無奈笑說：「感覺完全沒有放到假，只能算是去山上睡覺。」

栗子近期也跑遍Podcast 與電台，聊聊他的創作過程和人生經歷，其中分享到〈糞〉這首歌的歌詞靈感時，他笑說想用最直接、不過度美化的方式進行比喻，也是他在創作期間頓悟的人生哲學，以最直白的比喻表達：「你以為你快不行了，其實只是拉肚子，拉完就沒事了。」雖然歌名聽起來重口味，但〈糞〉不修飾的真誠，其實是一首意外療癒的歌曲。

栗子想透過歌曲提醒大家，別被外界眼光牽著走，而是專注在生活當下，才能把腦袋裡那些雜念一次排乾淨。譬如歌詞中唱道：「拉掉那糞接著飛，專注別管稱謂。」讓不少聽眾直呼聽完歌曲後被安慰了。隨著歌曲MV上架，一路支持的粉絲也紛紛前來影片下留言表示「反覆播放，這次專輯真的好讚」、「很喜歡新專輯的風格，希望栗子繼續做下去」、「今年最愛專輯之一」等。

