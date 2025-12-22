女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

▲AKB48 Team TP范姜又恩被公司解約。（圖／翻攝自范姜又恩IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

女團AKB48 Team TP 4期生成員范姜又恩外型甜美，看起來十分符合女團偶像的標準，但她的行為卻令人無法恭維，經紀公司好言娛樂發出聲明，列出她的三大罪狀，包括未經公司同意自行承接影響公司形象的工作、自行報名參加啦啦隊徵選，以及因個人誠信與他人發生爭執，已終止與范姜又恩的經紀合約。其中公司提到的誠信問題，為范姜又恩答應擔任代課老師，最後卻放學生鴿子，導致原本的老師差點被咎責，不負責的態度令人傻眼。

▲范姜又恩在官網的介紹已被刪除。（圖／翻攝自AKB48 Team TP官網）



目前AKB48 Team TP的官網已將范姜又恩的介紹下架，但在原本的介紹中，范姜又恩提到自己對跳舞很有熱情，希望成為「超級舞者」，並說有教舞的經驗。日前有一位老師在Threads上發文，稱自己要找代課老師，與范姜又恩談過後，覺得她是適合的人選，雙方談攏之後，范姜又恩以到學校距離太遠為由，索要100元的車馬費，老師也答應了她的要求，在上課前先給車馬費。

▲有網友爆料范姜又恩答應當代課老師，卻放學生鴿子。（圖／翻攝自好言娛樂臉書）



▲在放鴿子之前，范姜又恩還不忘索要車馬費。（圖／翻攝自范姜又恩IG）



沒想到代課當日，范姜又恩沒有出現，讓學生們在教室乾等，老師詢問她究竟到哪裡，她只丟下一句「很抱歉我忘記了」就人間蒸發，從文中的線索看起來，這堂課的學生應該都是國小生，讓一群小朋友自己待在教室是很危險的事情，最後這位老師只能獨自面對學生、家長與學校的怒火，讓老師無奈說：「該要負責任的還是要負責吧……不然就不要出來教課……」。

▲范姜又恩曾接拍延緩男性射精的產品，嚴重影響女團形象。（圖／翻攝自臉書）



其實這已經不是范姜又恩第一次惹出麻煩，去年她就因違反規定被停權一年，雖然沒有明說是因為什麼事情被停權，但也讓外界對她觀感不佳，今年10月的公演她才宣布回歸，結果立刻又出事。而范姜又恩曾接拍延緩男性射精的產品，這與偶像女團的形象嚴重不符，應該就是聲明中提到未經同意接下影響公司形象的工作。

▲未經公司同意，范姜又恩參與啦啦隊徵選。（圖／翻攝自小龍女徵選會官網）



范姜又恩也參加過小龍女與電豹女的啦啦隊徵選，但都沒有經過經紀公司的同意，嚴重違反了合約內容，因此經紀公司忍無可忍，直接與范姜又恩切割關係，並說：「本公司就該藝人多次違反經紀合約義務之情事，已多次給予機會及勸導改正，惟該藝人未見悔意，違約行為迄未停止，並持續造成本公司商譽受損及財產損害。爰此，本公司依據雙方所簽訂之經紀合約及相關法律規定，自即日起終止雙方間之經紀合約關係，並保留法律追訴權。」

▲經紀公司對范姜又恩的行為忍無可忍。（圖／翻攝自好言娛樂臉書）



